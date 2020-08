Le producteur de Street Fighter Yoshinori Ono quitte Capcom après 30 ans

La franchise de Combattant de rue est connu dans le monde entier grâce à ses contributions à l’industrie et une partie de cette grandeur est due à Yoshinori Ono, mais maintenant cet homme a décidé de quitter les rangs de Capcom après 30 ans.

“/>

Par une lettre publiée sur votre compte Twitter, Ono n’a pas précisé les raisons de son départ et a seulement mentionné que il est temps d’inaugurer une «nouvelle génération» à la tête de la franchise créée par Capcom.

Chers joueurs de Street Fighter et membres de la communauté Fighting Game,

Je suis avec la marque Street Fighter depuis longtemps, traversant de bons moments, de mauvais moments et même des moments inexistants. Mon cœur va à ces acteurs qui ont apporté un soutien chaleureux et aimable à la marque, surtout peu au cours de la dernière décennie, car toutes les activités de la marque Street Fighter ont ramené le soleil et accru sa vitalité.

Et maintenant, après avoir travaillé près de 30 ans chez Capcom, je quitte l’entreprise cet été. Cela signifie que je démissionnerai de mon poste de chef de marque pour plusieurs titres Capcom, dont Street Fighter.

Le personnel de Capcom de la nouvelle génération continuera à développer la marque Street Fighter et à diriger les World Warriors. Et je pense qu’ils continueront à rendre Street Fighter extraordinaire.

J’ai hâte de voir la nouvelle marque Street Fighter et de voir comment elle se développera, comme l’un des joueurs réguliers la prochaine fois. »