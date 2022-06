Le producteur de Stranger Things dit que la partie II de la saison 4 vous frappera en plein cœur

Choses étranges producteur et Gars libre le réalisateur Shawn Levy a taquiné la partie 2 de la quatrième saison, avertissant le public de Netflix qu’il « vous frappera en plein cœur ». S’adressant à The Hollywood Reporter, Levy a donné un aperçu de ce que le public peut attendre des deux derniers épisodes de Choses étranges La saison 4, qui débarquera sur Netflix en juillet.

« Je vais juste vous dire que nous travaillons dur sur le volume deux. Il y a tellement de choses qui sont écrites en ce qui concerne les durées de ces épisodes, et la lourde durée de l’épisode neuf, en particulier. Après avoir vu ces deux épisodes finaux, ils sont aussi émotifs que cinématographiques. Putain de merde, ils sont définitivement un régal pour les yeux, mais ils vous frappent en plein cœur. Donc, c’est ce que je vais dire à ce sujet.

Les derniers instants de la saison 4 ont laissé plusieurs intrigues en suspens, augmentant les enjeux plus que jamais. Dans cet esprit, il n’est pas étonnant que les deux derniers longs épisodes nous fassent mal au cœur. Choses étranges a maintenant été confirmé pour se terminer par une cinquième et dernière saison. La première partie de la saison 4 a déjà époustouflé les téléspectateurs avec toutes sortes de rebondissements, de rebondissements et de révélations choquantes, avec Shawn Levy et l’équipe derrière l’émission Netflix déterminés à mettre fin aux choses en beauté.

« Terminer la saison prochaine consiste à finir fort. Nous avons des idées phénoménales pour la saison cinq, et nous ne voulons pas rester au-delà du point où nous voyons notre chemin avec clarté et confiance. Ainsi, la saison cinq sera sans aucun doute épique. Ce sera doux-amer pour nous de tourner et très doux-amer pour le public à regarder. Mais j’espère que c’est aussi profondément satisfaisant car, comme nous le savons tous, en tant que fans de nombreuses autres émissions, il y a peu de sentiments aussi minables qu’une fin insatisfaisante – et il n’y a aucune chance en enfer que nous allons donner à nos fans passionnés et fidèles rien de moins qu’une fin profondément satisfaisante dans le dernier chapitre. »

Choses étranges La saison 4 a battu les records de Netflix

L’excitation sur Choses étranges La saison 4 a été palpable, et cela se reflète dans les chiffres d’audience. La série a établi un nouveau record de première pour une série en anglais sur le service de streaming, attirant quelque 286,79 millions d’heures de téléspectateurs dans le monde lors de son week-end d’ouverture. L’influence de Choses étranges va bien au-delà de la simple émission elle-même, avec Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush passant au numéro un sur iTunes après avoir été utilisé dans la série.

Avec Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Sadie Sink et Joe Keery, Choses étranges La saison 4 reprend environ six mois après la bataille de Starcourt. Aux prises avec les conséquences, notre groupe d’amis est séparé pour la première fois – et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas facilité les choses. En cette période des plus vulnérables, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface grâce à un laboratoire soviétique secret sous Starcourt, qui cherche à ouvrir la porte de l’Upside Down, permettant aux entités de l’Upside Down de posséder des personnes à Hawkins.

La première partie de Choses étranges La saison 4 est maintenant disponible sur Netflix, la deuxième partie devant sortir le 1er juillet 2022.