Le producteur de Star Wars se penche sur le retour potentiel de Boba Fett dans The Bad Batch

La série animée Star Wars: Le mauvais lot suit le voyage d’un groupe de clones uniques, connu sous le nom de Clone Force 99, alors qu’ils naviguent à travers le chaos de la chute des Jedi et la montée de l’Empire Galactique. Bien qu’ils soient considérés comme défectueux, ces clones utilisent leurs mutations génétiques à leur avantage, réussissant même à échapper au tristement célèbre Ordre 66. Cependant, au cours de leurs aventures, l’équipe tombe sur une jeune fille nommée Omega, qui partage un lien particulier avec le célèbre chasseur de primes, Boba Fett. En tant que réplique génétique pure de Jango Fett, Omega est en fait la sœur de Boba. Cette révélation a suscité l’intérêt pour la possibilité d’un croisement entre les deux personnages de la série.

L’emblématique chasseur de primes, Boba Fett, n’est pas encore apparu dans la série animée Star Wars: Le mauvais loten dépit d’être la star de Le livre de Boba Fett et être lié à l’un des personnages principaux de la série, Omega. Alors que les producteurs de l’émission ont déjà fait allusion à des liens potentiels avec d’autres séries de la Guerres des étoiles univers, il semble peu probable qu’un croisement entre Boba et Omega se produise dans un avenir proche. Dans une interview avec The Direct, la productrice Jennifer Corbett a évoqué la possibilité d’un croisement Boba et Omega et a déclaré qu’il est peu probable que cela se produise lors de la deuxième saison de l’émission.

« Je pense que beaucoup de gens veulent ça parce qu’ils sont frère et sœur, mais c’est important pour elle, à ce stade de sa vie, et où en est son parcours – elle est à un endroit très différent de celui où se trouve Boba en ce moment. »





Star Wars: Le mauvais lot De retour pour une deuxième saison passionnante

Star Wars: Le mauvais lot est de retour pour sa deuxième saison, après les aventures de Clone Force 99 alors qu’ils naviguent dans une galaxie désormais gouvernée par l’Empire. La saison commence avec l’hypothèse que l’Empire a tué le Bad Batch, qui comprend les personnages Hunter, Wrecker, Echo, Tech et Omega. Cela leur permet d’opérer avec une certaine liberté lorsqu’ils entreprennent des missions pour leur allié Cid, bien qu’ils soient toujours confrontés à leur part de danger et d’appels rapprochés.

La saison 2 s’annonce passionnante, avec Dee Bradley Baker reprenant son rôle en tant que membre de Clone Force 99 et Michelle Ang revenant pour incarner Omega. Ceci est particulièrement intéressant car la révélation de ce qui est arrivé au commandant Cody après l’exécution de l’Ordre 66 verra le personnage longtemps manqué réapparaître dans l’univers de Star Wars, agissant probablement comme un antagoniste envers le groupe héroïque de clones.

Il est probable que Boba Fett et Omega auront éventuellement une réunion à un moment donné dans le Guerres des étoiles chronologie. Cependant, nous n’avons pas nécessairement besoin de les voir interagir tout de suite. La transition entre la République et l’Empire est une période de grande agitation, il est donc logique que Boba Fett et Omega ne se rencontrent pas pendant que Clone Force 99 protège Omega. Cependant, peut-être que Boba Fett fera connaître sa présence plus tard. Ses compétences physiques et sa connaissance de la galaxie pourraient être utilisées pour aider Clone Force 99 dans leur combat contre l’Empire. Cela pourrait même ouvrir un nouvel arc d’histoire pour The Bad Batch, car l’arrivée de Boba Fett leur donnerait plus d’alliés et de ressources. Cela ajouterait également un élément d’intrigue passionnant à mesure que nous en apprendrons davantage sur ce que Boba Fett et Omega ont fait.

Star Wars: Le mauvais lot La saison 2 débute le 4 janvier sur Disney+.