Le producteur de Star Wars, Dave Filoni, est promu directeur créatif exécutif chez Lucasfilm

Dave Filoni, l’un des créatifs clés derrière Guerres des étoiles depuis une décennie et demie, a reçu une promotion majeure chez Lucasfilm. Filoni est maintenant directeur créatif exécutif de l’entreprise, ce qui signifie apparemment qu’il jouera un rôle plus important dans l’élaboration de l’avenir de la franchise. C’est quelque chose que de nombreux fans espéraient se produire depuis un certain temps, car Filoni a prouvé à maintes reprises qu’il connaissait cet univers peut-être mieux que quiconque, à l’exception de George Lucas.

Bien que la plupart des détails, en termes de ce que signifie cette promotion, restent flous, le site Web officiel de Lucasfilm a mis à jour le profil de Dave Filoni avec le titre de directeur créatif exécutif, pour accompagner son titre de producteur exécutif. John Knoll et Doug Chiang détiennent également ce titre dans les rangs du studio. Kathleen Kennedy reste à bord en tant que présidente de l’entreprise. Il convient de noter que, sur le site officiel de la société, les seules personnes répertoriées avant Filoni sont Kennedy, Lynwen Brennan (vice-présidente exécutive et directrice générale) et Momita SenGupta (vice-présidente exécutive, Production physique).

Dave Filoni A l’origine rejoint les rangs de Lucasfilm en 2005. Il a été sélectionné à la main par George Lucas, l’homme qui a créé Star Wars, pour aider à construire le studio d’animation de la société. De là est sorti Star Wars: The Clone Wars. Bien que la série ait connu un début difficile, elle est rapidement devenue l’une des productions les plus appréciées de l’histoire de la franchise, la dernière saison étant diffusée sur Disney + l’année dernière. Il a suivi La guerre des clones avec le bien-aimé Rebelles de Star Wars, qui a couru pendant quatre saisons, et était également en retard Résistance Star Wars.

Mais Dave Filoni a déployé ses ailes ces dernières années et a commencé à faire sa marque, de manière considérable, également en live-action. Aux côtés de Jon Favreau (Iron Man, le roi lion) Filoni est producteur, scénariste et réalisateur sur Le mandalorien. Lancée en 2019 avec le lancement de Disney +, la série d’action en direct s’est avérée être un énorme succès. Le tournage de la saison 3 est prévu pour bientôt et sortira probablement l’année prochaine.

Filoni travaille actuellement sur The Book of Boba Fett, un spin-off qui devrait arriver en décembre. De plus, Filoni est le créateur et producteur de Star Wars: Le mauvais lot, une série animée qui se déroule après les événements de La guerre des clones. Plusieurs autres spin-offs mandaloriens, tels que Ahsoka et Rangers de la nouvelle république sont également en développement. Il est probable que Filoni aura également une grande part dans ces émissions.

C’est une décision qui a beaucoup de sens. Dave Filoni a eu une grande part dans tant de bien-aimés Guerres des étoiles trucs qui sont sortis depuis que Disney a acheté Lucasfilm en 2012. Bien qu’il n’ait pas encore fait sa marque sur les films, avec des projets tels que Escadron de voleurs se préparer, ainsi que le mystère de Taika Waititi Guerres des étoiles film, il y a beaucoup d’opportunités pour Filoni d’avoir son mot à dire de ce côté également. Surtout compte tenu de cette promotion. Cette nouvelle nous parvient via Lucasfilm.com.

