Le producteur de Sonic The Hedgehog explique comment les règles de l’animation ont conduit à la création de Ugly Sonic

Pour un design de personnage non seulement ridiculisé mais tellement détesté par les fans qu’il a provoqué une refonte complète, « Ugly Sonic » a en quelque sorte réussi à avoir sa propre carrière grâce à une apparition dans Tic et Tac : Rescue Rangers. Alors que la conception de toutes les dents et des yeux a envoyé les fans de Sonic dans une frénésie lorsqu’elle a été révélée dans une bande-annonce du grand premier film d’action de Sonic, leur réaction avait conduit par inadvertance à la création d’un Sonic qui n’est pas Sonic mais maintenant a sa propre place dans l’histoire de Sonic. En ce qui concerne la façon dont le design racheté est né, Sonic l’hérisson Le producteur Tim Miller a révélé que tout dépendait vraiment des règles logiques des personnages CGI créés pour les environnements d’action réelle.

FILM VIDÉO DU JOUR

S’exprimant sur une nouvelle vidéo de Équipage du couloir Abordant les bonnes et les mauvaises utilisations de CGI dans les films, Miller a expliqué pourquoi la conception de ce qui est devenu « Ugly Sonic » s’est terminée avec des dents et des caractéristiques plus humaines. À propos du designer, Jeff Fowler, il a déclaré :

« La vraie chose est la conception. Jeff [Fowler] est animateur, et je l’ai embauché dès la sortie de l’université. Donc il était chez Blur pendant, je ne sais pas, 15 ans. Et c’est un animateur de personnages, c’est sa première chose. Quand il s’est attaqué au problème de conception, il y pense en tant qu’animateur. Il pense, je dois avoir un personnage qui puisse avoir l’air d’avoir obtenu une paire de chaussures dans la chambre d’un enfant. Je dois avoir des mains qui peuvent ouvrir des portes et ramasser des objets humains. Un personnage sans dents est un problème pour les animateurs, et ces yeux qui sont dans la conception par défaut, ce n’est pas quelque chose qui s’approche du réel. C’était vraiment difficile à faire. »

Bien sûr, le recul initial contre la conception a vu le film être repoussé de quelques mois tandis que le personnage pouvait être retravaillé et le film entier à nouveau édité. En ce qui concerne la façon dont tout cela a été géré, Miller ne tarit pas d’éloges sur la décision rapide de Fowler d’apporter des changements pour répondre aux demandes des fans. Il ajouta:

« Alors, je suis allé voir Jeff et j’ai dit, ‘voilà ce que tu dois faire : tu dois sortir, et tu dois dire, j’ai merdé les fans, tu dois dire mea culpa, je vous entendre, nous allons résoudre ce problème », et Jeff a dit,« déjà fait. Il n’a pas attendu que la machine de l’entreprise se mette à diffuser un message, ce qui, à mon avis, aurait été la mauvaise chose à faire. Il l’a simplement fait. C’était la chose la plus intelligente qu’il aurait pu faire. Je sais que c’est idiot de dire ça, mais j’étais très fier de lui. »





Ugly Sonic est une icône culturelle à part entière

Disney+

L’histoire habituelle de la bande dans une situation où la conception d’un personnage est complètement rejetée par la base de fans principale à laquelle un film est destiné, cette abomination n’est plus jamais vue autre que dans la vidéo YouTube occasionnelle examinant des conceptions de personnages ratées. Cependant, en ce qui concerne la conception abandonnée de Sonic, le personnage a en quelque sorte pris sa propre vie et figuré en bonne place dans l’extravagance croisée de Disney, Chip ‘N Dale: Rescue Rangers.

Faisant plusieurs apparitions dans le méta-film, l’accent est même mis sur les points qui étaient la plus grande pomme de discorde parmi les fans, y compris ces dents humaines. Auparavant, le réalisateur Akiva Schaffer avait discuté de la recréation du personnage pour son film. Il a dit:

« Nous avons dû recréer le nôtre pour ce film parce que nous devions tout faire à partir de zéro, mais il y avait quelque chose de plutôt génial à ce que l’entreprise d’origine qui avait fait le design recommence et répète exprès ses erreurs cette fois-ci. »

On ne sait pas si « Ugly » Sonic sera revu, mais ce ne serait pas la plus grande surprise s’il réapparaissait quelque part dans le futur. Pendant ce temps, le vrai Sonic reviendra au cinéma le 20 décembre 2024, dans Sonic le hérisson 3.