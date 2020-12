Le producteur de Snoop Dogg se fait gracier par Donald Trump

Donald Trump est au stade de la distribution des pardons de sa présidence boiteuse.

L’un d’entre eux vient d’aller chez Weldon Angelos, qui a produit Snoop Dogg’s 2002 Nous de la bande originale de LBC.

Angelos s’est fait prendre en train de vendre de l’herbe et comme il y avait aussi des armes à feu et des liens présumés avec un gang, on lui a proposé un accord de plaidoyer de 15 ans. Il n’a pas accepté et a fini par avoir 55 ans.

Maintenant, c’est un homme libre.

Je vous remercie@realDonaldTrumppour m’avoir donné une seconde chance dans la vie. Vous ne le regretterez jamais! Nous avons besoin de plus de clémences. Continuez à venir, Monsieur le Président!@jaredkushner@IvankaTrump@AliceMarieFree@tolmanbrett@SenMikeLee pic.twitter.com/fOBIjBRgOn – Weldon Angelos (@weldon_angelos) 23 décembre 2020

Snoop avait parlé du cas d’Angelos en 2017.

« Il devait fournir des moyens à sa famille et à lui-même », a déclaré Snoop. « Ce n’était pas comme si c’était un crime violent qu’il commettait – il se bousculait juste. »

Maintenant qu’Angelos est gratuit, pensez-vous que Kodak Black est le prochain?