Le producteur de San Andreas et Dwayne Johnson prévoient toujours une suite

Avec Avis rouge battre des records sur Netflix et probablement en ligne pour une suite, Adam noir dans la boîte et se diriger vers les cinémas l’année prochaine pour inaugurer une éventuelle franchise qui lui est propre et Croisière dans la jungle en descendant à nouveau la rivière à Disney, on pourrait penser que Dwayne Johnson pourrait vouloir se détendre un peu. Cela ne semble pas être le cas cependant, car son équipe de production Seven Bucks se penche déjà sur un certain nombre de projets futurs, y compris de nouvelles histoires et un retour à certaines anciennes propriétés, dont celles de 2015 San Andreas semble en être un.

Le film catastrophe mettant en vedette Johnson a été un énorme succès en 2015 et l’annonce d’une suite en cours de production a été faite peu de temps après en février 2016. En 2020, on pensait que la distribution principale était toujours intéressée à revenir, et en juillet de cette année , il a été signalé qu’une ébauche du script avait été rédigée, mais en raison du temps écoulé depuis l’annonce initiale qu’il n’irait pas de l’avant, car l’exécutif supervisant le projet avait quitté New Line, qui produisait. Maintenant, Hiram Garcia, responsable de la production chez Seven Bucks, a révélé qu’il y avait définitivement des idées pour une continuation de la franchise en cours de discussion. Comme Garcia le dit à Screen Rant :

« En fait, nous avons des idées. Nous travaillons sur quelque chose là-bas sur la façon dont nous pouvons continuer cette histoire. Alors, regardez, les films catastrophe sont tellement amusants, et c’était un si bon concept. Notre ami, Beau Flynn, avait proposé l’idée de se dire : « Tu sais quoi ? Tu aimes les films catastrophe. Et j’adorerais l’idée de faire quelque chose autour d’un tremblement de terre géant dans la faille de San Andreas. » Donc, New Line et Warners ont toujours voulu une suite à cela. Nous avons donc travaillé dur pour trouver comment nous pourrions casser quelque chose dans cet espace. Mais nous aimerions pouvoir continuer à raconter l’histoire dans ce monde. Et Je suis d’accord avec toi, il y a quelque chose dans le grand cataclysmique… J’ai l’impression que Roland Emmerich est le maître de ça. Il est, c’est que personne ne veut plus détruire le monde mais nous aimerions essayer de prendre quelques petits morceaux et voir ce que nous pouvons aussi faire exploser. »

Bien qu’il y ait beaucoup de fans de Dwayne Johnson qui le regarderaient avec plaisir dans une suite de l’un de ses films, les films catastrophe ont très rarement besoin d’une suite, car lorsque vous avez vu quelqu’un se battre contre un tremblement de terre, vous les avez tous vus. Avec tant d’autres choses qui s’accumulent sur le Adam noir l’assiette de la star, il devra y avoir des projets qui finiront par tomber à l’eau, et bien qu’il y ait clairement une volonté pour Garcia et son équipe de proposer une suite à San Andreas, de nombreuses autres idées sont également proposées à Johnson.

Actuellement, le nouveau film de Johnson, Red Notice, est devenu le film Netflix original le plus regardé dans l’histoire du streamer, et même une multitude de critiques négatives ne peuvent tout simplement pas arrêter The Rock quand il est sur une lancée. Quels que soient les prochains projets à venir, ils ne produiront certainement pas une bombe au box-office, et s’il s’agit d’un San Andreas une suite ou une toute nouvelle entreprise ne fera pas de différence pour les dirigeants qui se cachent derrière, car ils savent que partout où Johnson ira, ses fans se présenteront toujours pour le spectacle. Cette nouvelle nous vient de Screen Rant.





