Le producteur de Rust espère que le film sera terminé après une enquête policière

Le western d’Alec Baldwin Rouiller était assez avancé dans la production avant de fermer en octobre 2021 en raison du tristement célèbre incident sur le plateau qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Une arme à feu déclarée par les membres de l’équipage comme étant un « pistolet froid » a fini par tirer une balle réelle alors que Baldwin se préparait à tourner sa prochaine scène, blessant mortellement Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. Actuellement, les flics enquêtent toujours sur l’affaire, et la plus grande question qui reste est de savoir comment exactement les balles en direct étaient arrivées sur le plateau en premier lieu.

Baldwin a depuis révélé qu’il avait tenté d’aller de l’avant avec la production du film après la mort de Hutchins. Selon Baldwin, les autres membres de la distribution et de l’équipe avaient accepté de revenir pour terminer le film, une partie des bénéfices allant à la famille Hutchins. Ces plans ont été interrompus lorsque le veuf de Hutchins a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre Baldwin et d’autres personnes impliquées dans Rouillerlaissant apparemment le film inachevé pour toujours.

Cependant, les producteurs du film n’ont finalement pas débranché, même si le projet est actuellement suspendu alors que la police continue d’enquêter sur la tragédie. Selon The Hollywood Reporter, le producteur Anjul Nigam espère que la production se remettra sur les rails une fois l’enquête officiellement terminée. Après avoir d’abord déclaré que l’équipe était « confiante » de pouvoir terminer le film, Nigam a précisé qu’il s’agissait de l’objectif optimiste et que rien n’était gravé dans le marbre pour le moment.

« Ma déclaration selon laquelle j’étais convaincu que le film pourrait être terminé n’était que mon optimisme, et non un plan réel. Beaucoup de ceux qui étaient impliqués espèrent honorer Halyna en achevant son dernier travail, mais à ce stade, ce n’est qu’un espoir. »

Nigam retrouvera également Baldwin pour un autre projet. Appelé Faux Réveille producteur compare le film à des films de genre effrayants comme Le sixième sens et Héréditaire. Baldwin jouera un psychologue qui assiste le protagoniste lors d’épisodes de somnambulisme.

L’incident de Rust rappelle à beaucoup la mort de Brandon Lee





De nombreuses comparaisons ont été faites entre les Rouiller tragédie et la mort de Brandon Lee. En 1992, Lee tournait Le corbeau lorsqu’une arme à feu à hélice mal chargée l’a tué accidentellement. Dans ce cas, la décision a finalement été prise de terminer le film, en utilisant des remplaçants pour contourner les images que Lee n’avait pas encore tournées. La mort de Halyna Hutchins sur le tournage de Rouiller de nouvelles conversations sur les règles de sécurité sur les plateaux de cinéma et de télévision, et même la famille de Lee s’est impliquée.

« J’ai été en contact avec ma mère et avec la fiancée de mon frère. Beaucoup de gens ont tendu la main. Cela suscite beaucoup d’émotions et de frustration », a déclaré Shannon Lee à THR peu après l’incident. « Il y a des règles qui sont censées être suivies. Je ne pointe certainement du doigt personne parce que ce serait la mauvaise chose à faire. Mais il n’y a aucune raison pour que quelque chose comme ça se produise. »

Elle a ajouté: « Mon cœur va à Alec Baldwin. Je ressens le travail qu’il va devoir faire pour traiter cela et essayer de trouver un peu de paix autour de cela. Et encore plus pour la famille de Halyna Hutchins. C’est avoir tout votre monde à l’envers. Il devrait y avoir de la compassion pour toute la douleur que tout le monde traverse.





