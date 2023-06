Le producteur de Rick et Morty dit que personne ne « battra une paupière en entendant les nouvelles voix »

Rick et Morty passe à Adult Swim après le limogeage du co-créateur Justin Roiland, alors que la saison 7 devrait être diffusée sans lui plus tard cette année. En janvier, il a été rapporté que Roiland avait été expulsé de la série et que ses rôles vocaux seraient refondus. Comme Roiland a exprimé les deux rôles titulaires, cela peut être un problème pour certains fans, car de nouveaux acteurs de la voix seront chargés d’essayer de reproduire ces rôles qui ont été établis avec la voix d’une autre personne au cours des six saisons précédentes.





La série était présente au Festival du film d’animation d’Annecy pour un panel intitulé Rick et Morty : 10 ans d’aventures intergalactiques. Étaient présents à l’événement le président d’Adult Swim Michael Ouweleen et le producteur exécutif Steve Levy. S’entretenir avec la publication française Première, les deux ont réitéré que la voix de Roiland ne sera pas du tout présentée la saison prochaine, car Ouweleen a confirmé qu’il « sera remplacé dans le doublage ». Il a ensuite convenu de l’importance des voix en ce qui concerne les émissions animées, mais cela dit, il pense que cette transition se passera bien, en particulier avec ce qu’il considère comme la meilleure écriture de l’émission à ce jour.

« Non, pas des imitateurs », a déclaré Ouweleen lorsqu’on lui a demandé si des « imitateurs » reprendraient les rôles de Roiland. « En tout cas, l’idée est qu’on sente que ce sont les mêmes personnages. Écoutez : les voix sont évidemment super importantes dans une série animée. Et, bien sûr, aucun de nous n’a voulu traverser ce que nous avons vécu. Mais j’ai Je suis dans l’animation depuis longtemps, et je sais que ce qui fait une série, ce sont ses différentes parties qui se rejoignent. Si les voix sont évidemment une grande part, il y a aussi l’écriture des personnages, leur design… J’ai raison à croire que la transition se passera bien. »

Levy a ajouté : « La qualité d’écriture n’a jamais été aussi bonne et tous les scénaristes sont restés. Je ne pense pas que quiconque lèvera la paupière en entendant les nouvelles voix. »

« Oui, je crois que c’est possible », a également déclaré Ouweleen lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un qui n’était peut-être pas au courant de la refonte remarquerait même le changement.

Les producteurs de Rick et Morty n’ont pas encore trouvé leur nouveau Rick et Morty

Ce sont les plans, mais la solidification d’un nouvel acteur de voix (ou d’acteurs de voix) reste encore à faire. Levy a révélé qu’ils sont toujours « dans le processus de recrutement », donc personne n’a été officiellement engagé pour le moment. Même ainsi, Ouweleen est toujours convaincu qu’il trouvera quelqu’un que les fans accepteront, soulignant que même un personnage aussi emblématique que Bugs Bunny a continué très bien après le légendaire acteur vocal Mel Blanc.

« Ça a l’air bien. C’est une situation plutôt unique », a-t-il déclaré. « Je vais prendre un exemple : il y a eu plusieurs super doubleurs de Bugs Bunny, et j’adore ce que Jeff Bennett a fait avec eux. Mais ce n’est pas Mel Blanc ! Et pourtant on reconnaît le personnage. Je pense même que pour Rick et Morty on fera encore mieux… Ça ira. Ça va être génial. »

Saison 7 de Rick et Morty n’a pas encore de date de sortie.