Le producteur de « Rick and Morty » parle d’un possible film

Il n’y a aucun doute sur le grand impact sur la culture populaire qu’ont actuellement « Rick et Morty », l’une des productions les plus réussies du bloc d’animation « Adult Swim », il est donc évident de suggérer que l’équipe créative derrière la science-fiction irrévérencieuse et les séries d’humour noir chercheraient à étendre la franchise.

Avec l’arrivée prochaine de « The Vindicators » (une série qui sera une parodie évidente de The Avengers), le producteur Scott Marder a indiqué qu’un film inspiré de « Rick et Morty » sera « quelque chose qui arrivera » dans le futur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Sandman : premier aperçu des films de la série Netflix

Face à la perspective de voir le scientifique excentrique Rick Sanchez et son petit-fils Morty Smith dans une aventure pour le grand écran, Marder a commenté dans une conversation avec Metro : « Ce serait bouleversant. Je ne serais pas surpris qu’il y en ait un qui descende dans les tuyaux un jour. »

J’ai l’impression que chaque épisode est un film. J’aimerais voir ce que pourrait être un film. Je pense que nous avons tellement fait. Cela devrait être assez épique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ils prévoient que « Zatanna » sera un film « grand et effrayant »

Spencer Grammer, actrice qui interprète Summer dans la série, a souligné qu’il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment grand, en le comparant aux films interactifs en 3D dans les parcs à thème, « Je ne sais pas si vous pourriez juste faire un film ordinaire », elle commenté. Scott Marder a réaffirmé sa confiance dans la possibilité d’un film « Rick et Morty », concluant que ce sera quelque chose qui se produira dans le futur.

Actuellement, l’équipe créative de Adult Swim prépare l’arrivée de la cinquième saison de « Rick et Morty », qui arrivera dans le courant de 2021. Leurs avant-premières prévoient que ces nouveaux épisodes comporteront des parodies directes de la culture populaire, qui vont de « Hellraiser » à « Voltron » et « Neon Genesis Evangelion ».