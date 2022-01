Le producteur de Red Notice dit que le film de Dwayne Johnson aura une suite si les fans l’exigent

Au cours des deux dernières années, poussé par l’effet de la pandémie de Covid sur les cinémas, le streaming est devenu une énorme entreprise, avec des goûts de Netflix, Amazon, Disney+ et Apple TV+ qui se battent tous pour obtenir les plus grands noms, les plus grands films et émissions, et le plus grand nombre de téléspectateurs possible pour attirer les abonnés sur leurs plateformes. Bien sûr, cela a un prix, alors quand Netflix a annoncé le film Avis rouge, avec son casting de premier plan composé de Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, il a également fait savoir à tout le monde que le film de 200 millions de dollars était le plus cher jamais réalisé par le streamer. Ce genre de budget signifie généralement qu’une suite est tout sauf certaine, mais avec le film devenant le film original le plus regardé de l’histoire de Netflix en novembre, il semble que nous pourrions nous retrouver avec une suite si les fans le souhaitent.

Avis rouge n’a pas exactement obtenu le sceau d’approbation des critiques pour son intrigue d’action générique exagérée, mais cela ne semblait pas du tout avoir d’importance pour le public, comme cela a été le cas pour de nombreux films récemment. Au cours des 28 premiers jours, le film a réussi à enregistrer plus de 360 ​​millions d’heures de visionnage, le plaçant devant le précédent détenteur du record de Netflix. Boîte à oiseaux. Dans l’ensemble, le film offre quelques heures d’évasion et c’est quelque chose dont tout le monde a eu besoin cette année. Avec une dose d’humour et des performances solides des principaux, Avis rouge Il en a certainement assez pour se connecter avec les téléspectateurs et c’est évidemment ce qui compte lorsqu’il s’agit de suites possibles.

Le producteur Hiram Garcia a évoqué une suite potentielle dans une interview avec Collider, et dans le cadre de l’équipe apportant Adam noir aux écrans plus tard cette année et travailler sur le prochain Jumanji film, il n’est pas surprenant que si une suite se produise, ce sera probablement dans quelques années. Garcia a dit :





« Nous avons une bobine de bêtisier vraiment amusante, mais nous avons aimé où nous avons terminé. En ce qui concerne le générique de fin, avec quelque chose comme ça que, en substance, vous pourriez considérer comme un démarreur de franchise, nous n’aimons jamais vraiment aller de l’avant nous-mêmes trop. Je pense qu’en fin de compte, ce sont les fans qui dictent s’ils veulent une suite, nous serons prêts à leur en livrer une. Mais il n’a jamais vraiment été question de faire une sorte de scène post-générique parce que nous avons toujours su comment nous voulions que le film se termine. Nous savions que nous voulions faire quelque chose de grand, mais nous ne pensions pas qu’il y avait vraiment besoin d’une sorte de scène post-générique. Je pense que nous avons des idées en tête pour savoir où nous aimerions que l’histoire se déroule, et si les fans réagissent au film comme nous l’espérons, alors c’est à nous d’être prêts à le livrer, et nous avons de très bonnes idées sur le pont. »

Il y a certainement beaucoup d’argent qui a été jeté sur de grandes stars par les plateformes de streaming en ce moment, et Avis rouge est l’un des grands films à montrer à quel point de nombreux critiques semblent déconnectés de ce qui est populaire auprès du grand public. Avec autant d’options sur quoi et quand regarder, il semble que les téléspectateurs soient plus qu’heureux de renoncer à un drame nominé aux Oscars bien tracé pour un film qui n’offre rien de plus que des sensations fortes et une énergie oubliables, qui Avis rouge, et ses étoiles, a en abondance.





