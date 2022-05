Le producteur de Pirates des Caraïbes s’exprime sur l’avenir du rôle de Johnny Depp dans les films

Depp est apparu pour la première fois en tant que capitaine Jack Sparrow en 2003 Malédiction de la perle noireet a ensuite repris le rôle emblématique dans quatre suites – Coffre du mort, Au bout du monde, Sur Stranger Tides et Les hommes mort ne racontent pas d’histoires.

Cependant, il semble qu’il ne puisse pas réapparaître en tant que personnage dans les suites en préparation, selon Jerry Bruckheimer, producteur non seulement de l’énorme succès pirates des Caraïbes films, mais aussi d’innombrables autres titres hollywoodiens à gros budget comme Top Gun, Mauvais Garçons et Armageddon.

Il a déclaré: « Nous travaillons actuellement sur un brouillon et j’espère que nous l’obtiendrons sous peu et que nous le donnerons à Disney et espérons qu’ils l’aimeront.