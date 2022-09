Le producteur de Pinocchio dit qu’il y a des places pour une suite

L’action en direct de Disney, Pinocchio, a fait ses débuts sur Disney + aujourd’hui, et la productrice Jacqueline Levine espère plus d’histoires sur le petit garçon en bois.

Le remake live-action de Disney Pinocchio est arrivé sur Disney + aujourd’hui, et déjà le producteur du film a évoqué la possibilité d’une suite. Alors que bon nombre des plus grands classiques animés de Disney ont réussi à bien fonctionner pendant des décennies sans la moindre trace de films supplémentaires tout au long des années 1990 et 2000, Disney a commencé à produire des suivis comme Le Roi Lion, Aladdinet même des classiques comme Cendrillon et Bambí. Bien que Pinocchio était parmi ceux à recevoir une suite tardive, la version live-action pourrait continuer l’histoire au-delà du film initial.

Réalisé par Robert Zemeckis et interprété par Tom Hanks, Pinocchio raconte l’histoire de Geppetto, un sculpteur sur bois qui, une nuit, souhaite avoir un fils, pour découvrir que sa petite marionnette en bois, Pinocchio, a été magiquement animée pour répondre à ses prières. L’histoire se concentre ensuite sur les tentatives de Pinocchio pour éviter d’avoir des ennuis et finalement devenir un vrai garçon. Bien que l’histoire semble arriver à une conclusion définitive, la productrice Jacqueline Levine a laissé entendre qu’il pourrait y avoir plus à venir du monde du petit garçon en bois dans une interview avec Variété. Dit-elle:

« Difficile à savoir, je suppose que nous devons voir comment celui-ci se comporte. J’espère que les gens l’aimeront autant que nous, et c’est le début d’autres épisodes. Il y a définitivement une place pour cette histoire, alors je suppose que nous allons voir. »

Pinocchio a fait ses débuts sur Disney + aujourd’hui et a immédiatement vu sa cote d’approbation tomber à 31% sur Rotten Tomatoes, avec de nombreuses plaintes habituelles concernant le remake en direct manquant du cœur du film d’animation original. Bien qu’il soit encore tôt pour les critiques, il ne fait aucun doute que le film gagnera encore beaucoup de minutes de visionnage au cours des prochains jours.

Robert Zemeckis a eu du mal à donner vie à Pinocchio

En dépit d’être la force créatrice derrière de nombreux films classiques tels que Qui veut la peau de Roger Rabbit? et Retour vers le futur, Robert Zemeckis a récemment expliqué à quel point il peut être difficile d’adapter un film d’animation à un décor d’action réelle. Il a dit:

« Walt Disney était vraiment intelligent. Il cherchait toujours des histoires pour faire des films qui étaient à peu près impossibles à faire en tant que films d’action réelle. Ils pouvaient être très bien réalisés en tant qu’animation parce qu’il était capable de faire des histoires animées sur des animaux qui parlent et des marionnettes. , des fées et des nains, et des choses qu’il serait impossible de faire en live-action. »

L’animation CGI est à un niveau beaucoup plus avancé que lors de la sortie de Walt Disney Pinocchio en 1940 comme son deuxième long métrage, mais autant découvert avec Le roi Lionalors que les films d’action en direct peuvent être visuellement spectaculaires, il n’est pas toujours facile de mettre des caractéristiques aussi expressives sur de « vrais » animaux que ceux de dessins animés et c’est ce qui conduit beaucoup à perdre le lien émotionnel que les films originaux ont livré.

Bien qu’il soit clair que Disney n’a pas l’intention de retenir ses remakes en direct, avec plusieurs autres déjà à divers stades de production, il semble qu’ils devront faire quelque chose pour livrer ceux qui capturent la même magie que leurs prédécesseurs. .