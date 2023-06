Le producteur de Mortal Kombat 2 réunit les acteurs dans une nouvelle image alors que la production commence

Un aperçu de Combat mortel 2 a été révélé avec un premier regard sur plusieurs acteurs principaux ensemble, sur place au début du tournage. Récemment, le producteur Todd Garner a révélé sur Twitter que la production a officiellement commencé sur la suite. Il a maintenant partagé quelques nouvelles images, dont l’une comprend des membres de la distribution qui reviennent dîner avec de nouveaux arrivants. Bien sûr, personne n’est adapté au personnage, bien que Karl Urban arbore une nouvelle coiffure qui pourrait nous donner un premier aperçu de la façon dont il apparaîtra en tant que combattant préféré des fans, Johnny Cage. Vous pouvez voir le message ci-dessous.







C’est un assortiment intéressant que nous avons ici pour le Combat mortel 2 casting, qui comprend également d’autres nouveaux venus comme Tati Gabrielle (Jade), Adeline Rudolph (Kitana) et Ana Thu Nguyen (Queen Sindel), ainsi que d’autres stars de retour comme Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jax Briggs), et Ludi Lin (Liu Kang). Mais non chaque l’acteur est présent sur la photo. Une personne qui est particulièrement absente est l’acteur imposant Martyn Ford, qui a récemment été choisi comme le grand méchant Shao Kahn. D’autres stars de retour comme Lewis Tan (Cole Young) et Joe Taslim (Sub-Zero) sont également portées disparues.

Pendant ce temps, Garner a également partagé une image de l’ensemble d’un Combat mortellanterne de style, et l’image à elle seule suffisait à commencer à contribuer au battage médiatique de la suite.







Round 2 : Combattez !

Images de Warner Bros.

Garner a également récemment promis que tous les commentaires du premier film avaient été pris en considération, et le plan est de Combat mortel 2 être encore meilleur que la tranche 2021. Cela dit, Garner demande également aux fans de respecter leurs opinions sur les réseaux sociaux cette fois-ci.

« C’est parti ! Je suis ravi de commencer et faites-moi confiance, nous avons écouté », a déclaré le producteur sur Twitter. « Nous avons appris de nos erreurs et nous nous engageons à créer le meilleur MK2 possible. Je soutiens à 100 % le droit de chacun d’avoir son opinion, mais j’ai le droit de ne pas être abusé et je vous bloquerai. Alors… faisons un tour incroyable ! »

Combat mortel 2 aura Simon McQuoid de retour dans le fauteuil du réalisateur avec le scénario venant de Jeremy Slater. Garner produit aux côtés de James Wan, Michael Clear, E. Bennett Walsh et McQuoid.

La précédente Combat mortel Le film a été un succès lors de sa sortie en 2021. Il a reçu un jour et une date de sortie, le rendant disponible sur Max (alors HBO Max) le même jour que sa sortie en salles. Le film a tout de même rapporté 84 millions de dollars respectables, compte tenu de sa sortie à l’époque de la pandémie. Il est également devenu le nouveau film le plus regardé sur Max pour l’année 2021, et ces chiffres ont été vantés par Warner Bros. pour célébrer le succès de l’adaptation du jeu vidéo. Cela a conduit à la commande d’une suite, et comme les critiques n’étaient pas parfaites pour le premier film, peut-être que cette critique a conduit à quelques changements pour la deuxième partie, comme le suggère Garner.

Combat mortel 2 n’a pas encore de date de sortie officielle.