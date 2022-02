Le producteur de Massacre à la tronçonneuse de Netflix explique pourquoi le film est si violent

Leatherface a peut-être plus de 80 ans, mais avec son âge avancé vient un appétit accru pour la destruction. Récemment, Netflix a publié son nouveau Massacre à la tronçonneuse film qui sert de suite héritée de l’original de 1974 du réalisateur Tobe Hooper. Il existe de nombreuses similitudes entre cette nouvelle version et le film classique, mais l’une des différences les plus notables serait les niveaux de violence. Alors que le premier Massacre à la tronçonneuse se débrouiller en donnant la priorité à la peur et au suspense plutôt qu’au sang pur et au nombre élevé de corps, Leatherface ne semblait pas avoir assez de victimes dans le nouveau film.

Alors, qu’est-ce qui s’est passé dans Leatherface depuis le début des années 1970 ? Le producteur Fede Alvarez a évoqué le contenu ultra-violent du film dans une nouvelle interview avec Collider. Alvarez pense que les temps ont changé et que les fans d’horreur seront déçus s’ils regardent un film avec « Massacre » dans le titre pour constater que c’est léger sur le nombre de corps. Surtout avec les références du film aux tournages réels qui ont tourmenté les États-Unis ces dernières années, Alvarez a estimé que le film devait être livré avec son titre.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je pense que vous faites un film qui s’appelle Texas Chainsaw Massacre à cette époque, cela n’allait pas être appelé un massacre en tuant simplement cinq personnes. Et le tournage, d’une certaine manière, au début montre en quelque sorte que, le fait que nous vivons à une époque où les massacres se produisent et c’est pourquoi je pense que, même dans le film, il devait monter la barre pour mériter le mot massacre dans le titre, et ne pas être juste cinq personnes et le ramener au niveau de ce qui s’est passé dans la scène du bus, non?

Bien que le film suscite des opinions mitigées de la part des fans d’horreur et des critiques, personne ne dit qu’il n’était pas assez violent. de Netflix Massacre à la tronçonneuse remplit ce que son titre promet et puis certains, et même certains des critiques mécontents de l’intrigue et d’autres éléments ont fait l’éloge des scènes de meurtre.

Les tueurs de films Slasher deviennent de plus en plus meurtriers





Netflix

Peut-être que Leatherface a pris des notes de Michael Myers. Lorsque le film Halloween tue est sorti en octobre, il a été frappé assez durement par de mauvaises critiques, pas trop contrairement à ce qui se passe maintenant avec Massacre à la tronçonneuse. Avec Halloween tue, une approche similaire a été adoptée pour rendre Michael Myers plus violent et brutal qu’il ne l’a jamais été. Il en résulta le plus sanglant Halloween film à ce jour, bien qu’il ait fait manquer à certains fans de longue date le suspense qui rendait le film original spécial.





En tout cas, nous sommes dans la montée du retour du film slasher, même si certains des nouveaux films obtiennent des résultats mitigés. Crier obtiendra une autre suite après avoir ressuscité la franchise avec son cinquième opus dans les salles le mois dernier. Halloween se termine arrive plus tard cette année pour continuer la saga Laurie Strode contre Michael Myers. Et nous pouvons être sûrs que Jason Voorhees reviendra du lac avec un nouveau film dès que les problèmes juridiques impliquant le vendredi 13 les droits sont réglés.

Massacre à la tronçonneuse est maintenant en streaming sur Netflix.





Expliqué: d’où vient le titre du film Blade Runner L’annonce récente de la série d’action en direct Blade Runner 2099 d’Amazon a ravivé la question de l’origine du titre du film.

Lire la suite





A propos de l’auteur