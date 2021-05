Le producteur de Marvel Studios discute de l’endroit où se trouve Steve Rogers

L’absence du vieux Steve Rogers (Chris Evans) dans « The Falcon and the Winter Soldier » a apporté une réponse évasive mais décourageante pour les fans du personnage de l’un des producteurs de Marvel Studios, qui assure que Rogers « est définitivement parti » , bien que cela puisse avoir toutes sortes d’interprétations.

Certains suggèrent que les mots de Moore indiquent que Rogers, qui à la fin de « Avengers Endgame » était déjà un âge très avancé, est peut-être décédé, même si d’une manière ou d’une autre, son absence est ce qui a servi de motivation à Bucky Barnes ( Sebastian Stan) essayez de vous améliorer.

«La relation entre Bucky et Steve est si dramatique et si pleine de pathétique (thèmes utilisés pour créer une forte agitation ou un conflit entre le lecteur ou le spectateur d’une œuvre), si vous y réfléchissez, le seul à avoir cru en Bucky dans le Le MCU jusqu’à ce point était Steve Rogers « , a commenté Moore dans ‘Marvel Studios: Assembled’

Eh bien maintenant, Steve Rogers est parti. Bucky se sent désengagé dans cette série et cherche son propre but.

Face au conflit de Sam après avoir livré le bouclier et la nomination de John Walker en tant que nouveau Captain America, certains téléspectateurs de « The Falcon and the Winter Soldier » espéraient que Rogers ferait une apparition spéciale pour offrir ses conseils, bien que tout semble indiquer que , de revenir, cela pourrait être fini dans longtemps.

Malcolm Spellman. showrunner de la série, a avoué que les hauts dirigeants de Marvel Studios n’ont pas révélé de futurs plans pour Steve Rogers ou s’il y a encore des projets pour le personnage, ce qui laisserait plus d’incertitude parmi les fans de la franchise.