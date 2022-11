Le producteur de Marvel dit que le MCU ne se terminera jamais tant qu’il « poussera l’enveloppe »

Il n’y a pas si longtemps, quelqu’un a plaisanté en disant qu’en 2030, les nouveaux arrivants MCU devra regarder plus d’une centaine de films et d’émissions de télévision pour savoir ce qui se passe avec la dernière version. Cependant, cela pourrait être un véritable aperçu de la réalité, car le train en marche de Marvel ne montre aucun signe de ralentissement. Lors d’une récente interview, le producteur de Marvel Nate Moore doublé sur la conviction qu’il ne pouvait y avoir de fin à ce que le MCU pourrait faire à l’avenir.





Lorsque Homme de fer lancés dans les cinémas en 2008, les studios Marvel ont pris un énorme pari avec leur avenir et ont créé l’univers cinématographique Marvel sans grand espoir de pouvoir raconter plus que quelques histoires. Alors Homme de fer a été un succès, les versions suivantes ont été des succès, Disney a sauté à bord et la franchise n’a jamais regardé en arrière. Bien que cela aurait semblé être une chimère il y a dix ans, le MCU est maintenant une franchise multiplateforme qui est l’une des premières de l’histoire à avoir l’impression que rien ne la verrait fermée. S’exprimant sur The Town avec Matthew Belloni, Moore a répondu qu’on lui avait demandé quand le MCU se terminerait.

« Je veux dire, je pense que ça peut durer longtemps. Je pense que nous devons continuer à… Nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers. Nous ne pouvons pas penser que nous avons les réponses. Nous devons continuer à repousser les limites en ce qui concerne le genre et ce que nous sommes prêts à explorer. Mais pour moi, les films Marvel ne sont que des films. Notre matériel source est juste… Ce serait comme dire: « Hé, est-ce que les films sur les livres vont durer éternellement? » Probablement. »





Marvel Fatigue entrera-t-il bientôt?

Les premières sorties de la phase 4 de Marvel ont donné de bons résultats en 2021, même avec la pandémie de Covid qui a fait planter de nombreux films au box-office. Les quatre versions, de Veuve noire à Spider-Man : Pas de retour à la maisonest apparu dans les six meilleures sorties nationales de l’année, et ce dernier est devenu l’un des plus grands films de tous les temps.

2022 n’a peut-être pas apporté le succès critique que beaucoup espéraient, mais le box-office a une fois de plus parlé de la popularité du MCU, et Panthère noire : Wakanda pour toujours termine maintenant la phase avec les meilleures critiques et peut-être le meilleur box-office de l’année pour Marvel Studio. Cependant, certaines personnes croient toujours qu’à un moment donné, le MCU va caler puis s’effacer dans l’obscurité. Face à la question de savoir si le MCU irait dans le sens des comédies musicales ou des westerns dans les années passées, Moore a répondu: