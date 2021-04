Le producteur de Lady Gaga l’a contactée pour la suite d’ARTPOP

Le producteur de l’album 2013 de Lady Gaga, «ARTPOP» Il a déclaré qu’il avait envoyé un message au chanteur après qu’une demande des fans pour la deuxième partie de l’album soit devenue virale.

DJ White Shadow a révélé via son compte Instagram qu’il avait envoyé un message à Lady Gaga en réponse à la demande des fans, qui a atteint près de 29 000 signatures, en plus de saluer les créateurs comme «les fans les plus incroyables et les plus charmants du monde».

Le producteur a également écrit une note faisant référence à la période pendant laquelle il a fait «ARTPOP» avec Gaga comme étant «particulièrement difficile».

Plus tard, DJ White Shadow a déclaré que l’expérience l’avait tellement traumatisé qu’il lui a fallu des années pour avancer: «Je n’ai jamais été aussi brisé qu’un être humain que le jour de la sortie du disque … parfois je me sentais fini avec ma vie … non C’est une exagération « .







Le projet, ‘ARTPOP Act II’ contiendrait des chansons inédites qui devaient être une continuation de l’album de 2013, mais le projet ne s’est jamais concrétisé.