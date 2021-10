Le producteur de la saga X-Men espère que les personnages atteindront le MCU

Il n’y a pas encore de déclarations officielles de Marvel Studios, mais à partir du moment où Disney a acquis 20th Century Fox et l’ensemble de son catalogue de franchises, les fans de X-Men attendent avec impatience que ces personnages soient intégrés d’une manière ou d’une autre dans le canon officiel du jeu. MCU, enrichissant beaucoup plus la portée narrative de cette macrosaga de séries et de films.

Les films X-Men, malgré les résultats irréguliers présentés dans leurs derniers volets, ont eu une forte présence auprès du public pendant près de 20 ans, il est donc naturel d’attendre leur retour au grand écran d’une manière ou d’une autre, comme révélé par le producteur Simon Kinberg, qui a fait part de son excitation à l’idée de voir des mutants aux côtés des personnages de Marvel Studios.

Kinberg a été un collaborateur constant dans le développement de la saga « X-Men » en tant que producteur. Il a même fourni Bryan Singer en tant que réalisateur sur « Dark Phoenix », un film qui a gagné une position tristement célèbre dans la franchise auprès des fans, des critiques et du grand public en raison de fortes interférences en studio, partageant ses impressions sur l’avenir des mutants lors d’une conversation. avec CBR.com.

Kinberg pense que, qu’il fasse ou non partie des futurs projets X-Men, il souhaite voir comment cela se passera, en comparant la franchise à Shakespeare et aux innombrables versions d’Hamlet qui ont existé tout au long de l’histoire.

« J’ai commencé avec le casting original de X-Men moi-même et je suis passé par First Class, puis nous les avons rassemblés dans un film, puis nous les avons séparés à nouveau et avons fait quelque chose de très différent avec Logan de ce que nous avons fait avec Wolverine et les X-Men franchise. . Il y a donc tellement de façons différentes d’aborder son ton », a commenté Kinberg.

Kinberg se dit enthousiasmé par ce que Kevin Feige pourrait faire à l’avenir avec ces personnages : « Je n’ai aucun espoir pour ce qu’ils font, je sais que ce sera génial parce que tout ce qu’ils font est génial, intelligent et vraiment bien planifié. En tant que fan des bandes dessinées et des films Marvel, j’ai littéralement hâte », conclut le cinéaste.