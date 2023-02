in Série TV / Film Le producteur de la fête de l’indépendance, Dean Devlin, discute de l’arche et du marché télévisé « florissant »

Devlin a déclaré: « Lorsque vous avez des moments difficiles, le divertissement d’évasion est plus précieux. La science-fiction s’y prête vraiment. Le monde entier vient de subir un traumatisme, donc l’idée d’avoir une heure par semaine pour penser à autre chose que l’économie et la santé sont les bienvenues. »

Pourtant, alors que Devlin a qualifié le marché actuel du film de « un peu déprimant », il a noté que le marché de la télévision était « en plein essor ». Il a dit: « Nous avons eu un film l’année dernière, appelé » The Deal « et nous sommes sur le point d’en commencer un autre en mai. Mais à moins que ce ne soit un film ou une horreur Marvel, vous le faites essentiellement pour le vendre à une plate-forme. Si vous êtes dépensant déjà toute cette énergie, autant faire une série. »

Le producteur a ajouté : « Je pense que nous verrons de plus en plus de plateformes octroyer des licences à des émissions au lieu de les posséder. Même si cela créera plus de concurrence pour moi, cela me donnera également plus d’endroits où je peux aller et faire des émissions. Chez Electric, nous Je n’ai jamais fait une émission où une plate-forme la possédait. »

Ensuite, Devlin prévoit de s’essayer au travail non scénarisé. Il a dit: « Cela vient d’un gars qui était dans l’un de mes films à l’adolescence. Il est devenu un héros de guerre et m’a maintenant proposé cette idée d’émission de téléréalité. » Pourtant, ce n’est pas le seul projet du producteur. Devlin travaille également sur Presque le paradis. Il a déclaré que l’intention est de produire un travail original pour les chaînes FAST (celles qui sont gratuites et financées par la publicité) et les plates-formes AVOD, de créer des événements en direct et de continuer à développer l’application, Electric Now.

Il a déclaré: « Nous venons de nous étendre en Australie, avec le Royaume-Uni et le Canada comme prochain arrêt. Nous avons réalisé que nous avions cette base de fans vocale pour » The Librarian « , pour » Leverage « , et pourtant ils ne se connaissaient pas vraiment. Si vous aimez l’une de nos émissions, vous aimerez probablement le reste. Nous avons créé une application où nous pouvons regrouper nos fans et nous pouvons les activer pour voir tout ce que nous faisons d’autre.