Le producteur de James Bond dit que les futurs films resteront exclusifs aux cinémas

Quand Amazon a racheté MGM, la question s’est toujours posée de savoir ce qu’il adviendrait du James Bond la franchise. Alors que la productrice Barbara Broccoli tenait à déclarer qu’à son avis, la franchise était un événement cinématographique qui le resterait, Amazon le verrait-il de la même manière ou y aurait-il une vague soudaine d’émissions télévisées dérivées d’obligations qui se dirigerait vers nous? Eh bien, il semble qu’Amazon ait pour l’instant vu les choses de la même manière que Broccoli, le producteur ayant reçu la confirmation du géant du streaming que les futures histoires de James Bond se dirigeront vers les théâtres plutôt que sur les plateformes de streaming.

Daniel Craig est sur le point d’avoir son chant du cygne à l’écran en tant que super-espion et quand nous voyons le personnage revenir à nouveau, est-il inconnu, mais les commentaires d’Amazon semblent suggérer que le casting d’un nouveau James Bond est certainement quelque chose qui se profile à l’horizon. et beaucoup dans leurs pensées. S’adressant à Sky TV, Broccoli est apparu avec Craig dans la perspective de la sortie de No Time to Die.

« Nous nous sommes concentrés sur la réalisation des films pour une sortie en salles et … je pense que c’est notre position. [Amazon] nous ont certainement dit que les films seront des films de cinéma à l’avenir. Et nous verrons ce qui se passe », a déclaré Broccoli.

Daniel Craig a ajouté qu’il était très reconnaissant que sa dernière aventure de Bond, l’une des plus grandes, des plus longues et des plus chères de toute la franchise, soit finalement sortie en salles et n’ait pas été obligée de suivre la voie du streaming de nombreux autres films qui ont subi des retards similaires. grâce aux différents confinements Covid.

« Ça aurait été triste [to see it on a streaming service], et nous sommes arrivés ici et nous allons réellement entrer dans les cinémas », a-t-il déclaré, faisant référence à la MGM qui attend une sortie en salles, avant de se remémorer sa réaction à l’origine d’avoir été choisi pour le rôle emblématique. « Je viens de dire que je je ne peux pas, je veux dire ; Je pense que tu t’es trompé de gars. Merci, flatteur, mais je pense que vous vous êtes trompé de personne. Je ne savais pas que Barbara avait déjà pris sa décision. Tu sais, si tu connais Barbara, ça veut dire qu’elle a pris sa décision. C’était juste étrange. C’était juste un peu et sincèrement, vous savez, les gens disaient oh vous avez toujours voulu être James Bond. Je m’en suis bien passé, ouais, un peu quand j’étais enfant, j’y ai pensé en quelque sorte. Je veux aussi être Spider-Man, mais je pensais juste que ça n’arriverait jamais. Et je n’aurais jamais pensé que cela viendrait sur mon radar. J’étais juste comme, je ne sais pas, c’est tellement de pression et Dieu tout-puissant, ça va être une sorte de chose capitale. Suis-je prêt ? »

Pas le temps de mourir arrive dans les salles britanniques le 30 septembre après sa première mondiale au Royal Albert Hall quelques jours plus tôt. Le film sort aux États-Unis le 8 octobre, et MGM le veut bien cette fois. Les citations de Barbara Broccoli nous viennent de Deadline.

Sujets : James Bond