Le producteur de « Hawkeye » veut faire une comédie musicale Marvel

Le premier épisode de « Hawkeye » nous a présenté quelque chose auquel personne ne serait préparé et apparemment aucun des fans ne savait qu’ils avaient vraiment besoin d’en voir une version complète : « Rogers: The Musical ». Après la bataille contre Thanos, Broadway s’inspirerait de la figure de Steve Rogers pour créer une comédie musicale sur sa vie et ses réalisations dans le plus pur style de « Hamilton ».

A travers les réseaux sociaux, les fans de MCU ont été ravis de l’idée derrière « Rogers: The Musical », donc le producteur exécutif Trinh Tran, chargé de superviser le développement de « Hawkeye » et « Avengers: Endgame », a révélé ses propres souhaits de voir une comédie musicale impliquant des personnages Marvel.

« J’adorerais faire une comédie musicale pour Marvel un jour. Qui ne le fait pas? » Tran a commenté dans une conversation avec la chaîne YouTube « The Reel Rejects ». « Rogers : The Musical a commencé comme une idée en arrière-plan pendant que nous étions dans le salon des écrivains. Ce n’était pas quelque chose à quoi Clint allait assister. La société de production souligne qu’au départ, ce ne serait qu’une blague sous les chapiteaux des rues de New York.

La blague en question aurait été suggérée par Rhys Thomas, réalisateur de la série et de l’émission de variétés « Saturday Night Live ». Après avoir été mentionnée aux scénaristes, la comédie musicale est devenue un sujet de conversation régulier au point que de plus en plus de gens ont commencé à s’enthousiasmer à l’idée. « Plus nous étions excités à ce sujet, plus cela commençait à devenir un véritable événement », a déclaré Tran.

L’épisode d’ouverture de « Hawkeye » met en scène Cint Barton avec ses enfants dans la présentation de la comédie musicale, ce qui le met extrêmement mal à l’aise devant la légèreté avec laquelle il aborde les événements de la bataille de New York, en plus de lui rappeler la mort de Natasha, sa meilleure amie. L’idée, selon le réalisateur de l’épisode, serait de présenter « le dernier endroit » dans lequel Clint voulait être.

Peut-être que le concept de voir les personnages de Marvel Comics chanter sur scène semble trop pittoresque pour être vrai pour ceux qui ne connaissent pas « Spider-Man: Turn Off the Dark », une comédie musicale qui a émergé après le succès du premier film. Réalisé par Sam Raimi, qui vedette de la musique écrite par Bono et The Edge de U2.