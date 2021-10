Le producteur de Halloween Kills voulait à l’origine que Paul Rudd revienne dans le rôle de Tommy Doyle

Le producteur Malek Akkad a révélé ses premiers plans pour ramener Paul Rudd comme Tommy Doyle dans Halloween tue, bien qu’il semble finalement être satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées avec le nouvel acteur du personnage. À l’origine, Tommy était joué par l’enfant acteur Brian Andrews dans les années 1978 Halloween avant que Rudd ne prenne le rôle dans Halloween 6 : La malédiction de Michael Myers. C’était l’un des tout premiers films de Rudd, et il est évidemment devenu un grand nom à Hollywood.

Halloween tue va de pair avec le service de fans qui comprend le retour d’une pléthore de personnages du film original. Parmi eux se trouve Tommy Doyle, mais contrairement à la plupart des autres personnages de retour, il a reçu un nouvel acteur pour le représenter. Anthony Michael Hall joue le rôle cette fois-ci, devenant le troisième acteur à incarner Tommy sur grand écran.

Lors d’une table ronde de presse pour Halloween tue, le producteur Malek Akkad a évoqué la possibilité que Paul Rudd revienne pour le film. Alors que l’incarnation de Tommy par Rudd existait dans une chronologie de la franchise Halloween non reconnue par les films Blumhouse, Akkad admet qu’il voulait toujours ramener Rudd pour le rôle. L’idée était excitante pour lui car ce serait un moment complet pour lui et Rudd, car ils ont essentiellement fait irruption dans l’entreprise avec Halloween 6. Comme Akkad le dit à Screen Rant, cependant, il est un peu déçu que cela n’ait pas fonctionné de cette façon:

« J’étais tellement excité que Paul reprenne ce rôle et cela aurait été merveilleux d’une certaine manière. Comme vous l’avez dit, c’était mon premier rôle de production et même dans le casting de Paul, je m’en souviens comme si c’était hier. t fait un film, je suis presque sûr que c’était son premier film à ce moment-là, donc nous commençons tous les deux et quelle étincelle il a eu, alors vous savez les difficultés que nous avons eues le 6 – ne me lancez pas – mais cela m’aurait réchauffé le cœur et il y a certainement une certaine déception là-bas. »