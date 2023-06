Le producteur de GI Joe démystifie la théorie des fans sur le personnage de Transformers de John Cena

Les univers de GI Joe et Transformateurs ont beaucoup en commun, surtout quand il s’agit de figurines. Cependant, les fans ont essayé de trouver de nombreuses autres connexions au fil des ans dans les films et les séries des deux franchises, ce qui a conduit à un certain nombre de théories intéressantes.





L’un d’eux, peut-être le plus populaire, soutient que le personnage de John Cena qui apparaît en 2018 Bourdon est en fait Duke, l’un des héros d’action les plus populaires du IG Jo saga. Malgré le fait que le personnage apparaisse sous le nom de Jack Burns, beaucoup étaient convaincus qu’ils connaissaient sa véritable identité.

Avec Transformers : le soulèvement des bêtes à l’approche de sa première, les théories ont refait surface mais aussi les possibilités de les démystifier. Dans une interview exclusive avec Screen Rant, le producteur Lorenzo di Bonaventura a confirmé si les fans avaient raison ou non :

« Je peux le nier, mais je pouvais voir pourquoi tu ressentirais ça parce qu’il a une partie de cette énergie si tu le voulais. J’aimerais retravailler avec John. Il est fantastique et j’espère que nous pourrons le ramener dans la série.

Ramener Cena pour l’avenir de la franchise serait une excellente idée, surtout compte tenu du grand moment que traverse l’acteur dans sa carrière, surtout après La brigade suicideétant le seul à avoir ses propres retombées.

En fait, Pacificateur aura une deuxième saison à un moment donné, même si pour l’instant ce n’est pas une priorité pour Warner Bros. Discovery et DC, compte tenu des nombreux changements qu’ils traversent. Les fans pourraient donc avoir de grandes chances de le revoir dans le Transformateurs ou GI Joe univers avant de pouvoir se réhabiller en tant que Christopher Smith.





Transformers et GI Joe auront-ils jamais un crossover ?

C’est quelque chose que les fans attendent de voir depuis longtemps. Considérant que les deux franchises appartiennent à Paramount Pictures grâce à leur accord avec Hasbro, il est surprenant que cela ne se soit pas encore produit.

Mais maintenant, il y a un nouvel espoir. Après Bourdon redémarré le Transformateurs univers, une nouvelle histoire commence à se dérouler avec Le soulèvement des bêtes et si les chiffres se maintiennent, il ne fait aucun doute que Hasbro et Paramount voudront étendre le succès à GI Joe de même, la dernière sortie du film étant la moins bien reçue Yeux de serpent : GI Joe Origins à partir de 2021.

Pour l’instant, la seule chose confirmée est l’intention de di Bonaventura d’unir les deux univers à un moment donné, donc les fans devront simplement attendre que cela se produise.

Transformers : le soulèvement des bêtes se déroule dans les années 1990 et verra les Autobots et les Decepticons s’affronter sur Terre, avec des stocks humains au milieu de la guerre.

Le film met en vedette Anthony Ramos et Dominique Fishback en tant qu’humains principaux, avec Ron Perlman en tant qu’Optimus Primal, Michelle Yeoh en tant que Maximal Airazor, Pete Davidson en tant qu’Autobot Mirage et Peter Dinklage en tant que Scourge.