Le producteur de «Final Fantasy» anticipe de grands projets pour 2021

2020 a été l’année où les joueurs du monde entier ont pu profiter du remake tant attendu de « Final Fantasy VII», L’un des opus les plus acclamés et appréciés de la saga développée par Square Enix. Bien que cela puisse être considéré par beaucoup comme un temps d’arrêt pour les développeurs de la franchise, cela ne semble être que le début de quelque chose de grand.

D’accord avec Naoki Yoshida, producteur de « Final Fantasy XIV», 2021 pourrait être une année qui accueille de belles annonces pour les fans de la saga. Lors d’une récente interview pour Famisu, Yoshida a assuré que de grandes choses sont en route liées à « FF XIV » et « FF XVI».

2021 sera l’année la plus chargée de ma carrière. J’aimerais en faire une année au cours de laquelle je pourrai offrir surprise et excitation aux joueurs, tout en faisant attention à ma santé.

« Veuillez attendre plusieurs annonces pour Final Fantasy XIV et XVI»Le producteur ajouterait. Bien qu’il n’ait pas donné de détails sur ce que pourraient être ces annonces, les chances d’une nouvelle expansion pour « FF XIV« Ils sont très grands, en plus, il se pourrait que les dirigeants de l’entreprise offrent plus de détails sur le monde, les personnages et l’histoire qu’elle va présenter »Final Fantasy XVI».

Suite à son lancement en 2010, «Final Fantasy XIV« A constamment fourni à ses joueurs des mises à jour et des extensions qui ont réussi à maintenir l’expérience de jeu vivante, étant »Shadowbringers«Le dernier sorti en 2019.

Lors de la présentation officielle de la PS5, certains détails ont été révélés sur « Final Fantasy XVI», Qui se déroule dans un monde où Dominantes sont des humains qui parviennent à contrôler de puissantes créatures appelées Eikons.

L’histoire suivrait de près Clive Rosfield, un jeune homme voué à perfectionner sa technique de maniement de l’épée, surnommé « Premier bouclier de Rosaria». Il a été chargé d’être le garde du corps de son jeune frère, Joshua (Dominant du Phénix). Une série d’événements inattendus entraînera Clive emprunter un chemin sombre dont le moteur est la vengeance.