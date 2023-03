Le producteur de film dit que Jim Carrey détestait tourner Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Soleil éternel de l’esprit impeccable est un film à succès sorti en 2004 qui mettait en vedette Jim Carrey et Kate Winslet. Alors que Carrey a remporté plusieurs nominations pour son interprétation de Joel Barish dans le film, il était apparemment un peu stressé lors du tournage du film. Le producteur de films Anthony Bergman a révélé que le réalisateur Michel Gondry avait délibérément tenté de gâcher Carrey sur le plateau.

Au cours de l’interview de Bergman avec le podcast Hollywood Gold, il a dévoilé des détails sur les coulisses de la façon dont le réalisateur Gondry a dirigé le film. Il a partagé que le réalisateur n’a jamais dit « action » et n’a crié « couper » que pendant le tournage chaotique. Bergman a déclaré sur Hollywood Gold, tel que rapporté par IndieWire,

Puisque Carrey voulait être bien préparé pour chaque scène, Bergman a avoué que l’acteur détestait la configuration de Gondry. Le producteur a en outre révélé,

« Jim… il détestait ça. Nous savions qu’il allait détester ça. Il est la plus grande star du monde, contrôlant chaque set, et nous étions là, retirant cette partie. Et putain, qui étions-nous pour faire ça ? Qu’il aurait un bon point à ce sujet. Il sortait en trombe et me criait dessus. Il m’appelait toutes sortes de choses et je serais juste là pour l’absorber. Il est comme, ‘C’est comme le pire plateau sur lequel j’ai jamais été, je ne sais pas ce qui se passe putain!’ Et on se dit : ‘Non, non, non, tout va bien. C’est pourquoi nous obtenons d’excellentes choses.