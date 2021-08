Le producteur de Fatal Frame veut créer un nouveau jeu dans la série

Le producteur de Fatal Frame, Keisuke Kikuchi, espère une nouvelle entrée dans la série en cours de production sur la prochaine réédition de Fatal Frame: Maiden of Black Water. Si cette nouvelle version se vend bien, il « adorerait faire un nouveau titre ». Il sortira numériquement sur PlayStation 5 et PS4 le 28 octobre 2021.

Famitsu a posé la question à Kikuchi de savoir si la franchise d’horreur pourrait recevoir de nouvelles entrées si Maiden of Black Water est bien reçue. Il a répondu: « C’est ce que j’espère. Nous sortons ce jeu pour commémorer le 20e anniversaire de la série, et nous espérons que beaucoup de fans profiteront de l’occasion pour jouer au jeu. Nous aimerions que cela mène à un nouveau titre. » Les ports PS5 et PS4 proposent un nouveau mode photo, des costumes, des accessoires et une séquence d’histoires supplémentaire.

Alors que la série Fatal Frame (également connue sous le nom de Project Zero en Europe et en Australie) a toujours été synonyme de PlayStation, cette réédition du cinquième volet principal ressemble à son grand retour après près de 16 ans. Et si vous voulez que ça continue, vous savez maintenant quoi faire. Allez-vous choisir Fatal Frame : Maiden of Black Water sur PS5 ou PS4 pour soutenir la franchise ? Nettoyez l’objectif de votre appareil photo dans les commentaires ci-dessous.