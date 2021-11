Le producteur de « Eternals » doute de la possibilité d’une suite

Magix Vegas Movie Studio 15 Suite

Réunissant des applications multimédia, des plug-ins et des modèles de production performants, Vegas Movie Studio 15 Suite assure des possibilités créatives illimitées. Édition rapide, effets spéciaux, mastering audio, création musicale... : toutes ces fonctions vont stimuler votre créativité ! La suite intégrale pour le montage vidéo ! Réunissant des applications multimédia, des plug-ins et des modèles de production performants, Vegas Movie Studio 15 Suite assure des possibilités créatives illimitées. Édition rapide et précise, effets spéciaux incroyables, mastering audio, création musicale, etc. : toutes ces fonctions vont stimuler votre créativité. Partagez votre projet dans tous les formats d'exportation courants en le chargeant directement sur YouTube, Facebook et Vimeo ou en le gravant sur DVD/disque Blu-ray. Vegas Movie Studio 15 Suite inclut : VEGAS Movie Studio Platinum VEGAS DVD Architect Jumpstart Templates, Vol. 1 : modèles de projet, tiers inférieurs, titres et YouTuber Pack iZotope RX Elements Boris Continuum Film Style Unit HitFilm Boost Pack Music Make Des outils d'édition précis pour un processus rapide et efficace Le flux de travail par cliquer-tirer rend l'édition facile et rapide. La nouvelle interface utilisateur garantit un espace de travail flexible qui va augmenter votre créativité et votre productivité. Que vous travailliez sur des projets 4K ou HD, les effets vidéo, le compositions et les éléments de texte brillent par leur qualité. Plug-ins OFX d'image dans l'image et de recadrage : les nouveaux effets de compositing permettent un contrôle précis de leurs paramètres directement dans la fenêtre de prévisualisation vidéo en temps réel. VEGAS Movie Studio 15 Suite inclut tout ce dont vous avez besoin pour maximiser votre créativité de manière ludique. Basé sur la même technologie centrale que le logiciel primé VEGAS Pro, il offre des outils professionnels parfaits pour les éditeurs qui souhaitent découvrir une nouvelle dimension et réaliser des productions qui se démarquent des autres. Débutez vos productions avec 30 modèles de projet de qualité premium, tirez le meilleur de vos contenus audio avec iZotope RX Elements, augmentez la qualité de vos vidéos avec les plug-ins cinématographiques sophistiqués de BorisFX, dynamisez votre vidéo avec le HitFilm Boost Pack et composez une musique personnalisée avec Music Maker. Développez votre créativité avec VEGAS Movie Studio Suite. Création de disques DVD et Blu-ray Concevez un DVD de définition standard ou un disque Blu-ray de haute définition. Créez une navigation personnalisée pour les long-métrages, le director's cut, les menus de sélection de scène, etc. Ajoutez des marqueurs de chapitre afin que le spectateur puisse passer rapidement à des scènes spécifiques. Définissez des sous-titres et des contrôles parentaux. Il s'agit du moyen idéal pour partager vos films avec votre famille et vos amis. Utilisez ces...