Le producteur de Don’t Breathe 2 aborde la controverse anti-héros entourant l’aveugle

Suite d’horreur à venir Ne respire pas 2 prend la décision de mettre le méchant du premier film, The Blind Man, dans le rôle principal. Compte tenu de l’histoire du personnage en matière d’enlèvements, de meurtres et d’agressions sexuelles, cela a conduit à une certaine controverse, avec beaucoup de gens s’il devrait vraiment être décrit comme une figure anti-héros dans la suite. Le producteur Fede Álvarez a cependant riposté à ces critiques, estimant que personne n’est juste bon ou mauvais, et que certaines des meilleures histoires impliquent souvent des zones d’ombre.

« Nous aimons baiser avec les gens. Nous voulons montrer que les choses ne sont pas en noir et blanc. Les gens craignent qu’il ne soit un anti-héros? Des émissions comme Game of Thrones vous rendent fou d’empathie pour les mauvaises personnes. Il est plus un anti- méchant. Il peut penser qu’il ne l’est pas, ou faire des choses qui lui feront échapper temporairement, mais c’est le cas. C’est un personnage de l’ombre, pas tellement le protagoniste. Il y a tellement plus à l’histoire. «

Sorti en 2016, le premier Ne respire pas suit trois amis qui entrent par effraction dans la maison d’un mystérieux aveugle dans l’espoir de gagner de l’argent facilement, pour finir par se battre pour leur vie lorsque l’homme les emprisonne à l’intérieur et commence à les éliminer un par un. Alors qu’il commence le film en tant que victime étonnamment capable, il est lentement révélé que L’homme aveugle est en train de faire ses propres choses néfastes, ce qui soulève la question de savoir s’il est juste de passer à un rôle central et plus héroïque.

Eh bien, c’est exactement ce que Ne respire pas 2 a l’intention de le faire, mettant The Blind Man (dont le nom est Norman Nordstrom) dans une position plus importante, la suite reprenant avec Norman se cachant maintenant dans une cabine isolée. Au cours des années qu’il a passées ici, il a recueilli et élevé une jeune fille orpheline d’un incendie de maison dévastateur, mais leur vie tranquille ensemble est brisée lorsqu’un groupe de criminels kidnappe la fille, forçant l’aveugle à quitter son refuge pour la sauver.

« Cela rend tout simplement imprévisible » Ne respire pas 2 ajoute le réalisateur Rodo Sayagues. « S’il est clair qui sont les gentils et les méchants, vous savez qui va s’en sortir, n’est-ce pas ? »

Devenu rapidement un personnage si populaire depuis ses débuts, il est logique que Ne respire pas 2 mettra davantage l’accent sur The Blind Man, avec l’acteur de retour Stephen Lang ayant déjà taquiné l’évolution de l’icône de l’horreur. « En faisant la suite, j’ai ressenti une réelle obligation de vraiment, vraiment travailler plus spécifiquement sur la cécité, car j’avais le temps de le faire », a déclaré Lang. « Et j’ai donc contacté cette organisation incroyable, The Northeastern Association for the Blind, qui est située à Albany. Et j’ai commencé à travailler avec leur directeur de l’orientation et du mouvement. Le deuxième scénario était … c’est une affaire différente. Et donc J’avais juste besoin de faire cette préparation là-bas. Quand vous travaillez sur la mécanique d’un rôle, c’est tangible. J’ai vraiment, vraiment aimé me préparer pour ce rôle. Redevenir l’aveugle… en toute confiance cette fois.

Ne respire pas 2 devrait sortir le 13 août 2021 par Sony Pictures Releasing. Cela nous vient de Games Radar.