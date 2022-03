Le producteur de Doctor Who promet une régénération épique à Jodie Whittaker

Le temps de Jodie Whittaker sur Docteur Who touche à sa fin. L’acteur n’a plus que deux épisodes avant de remettre les clés du TARDIS à un nouvel acteur. Et bien que nous ne sachions pas encore qui ce sera, nous savons maintenant que la scène de régénération sera quelque chose d’épique.

Selon un rapport de Digital Spy, le producteur de Docteur Who promet que la régénération de Whittaker sera quelque chose de très spécial et épique. Le rapport s’inspire d’un entretien avec Magazine Docteur Who. Promettant une fin émotionnelle au règne du 13e Docteur, le producteur exécutif Matt Strevens a déclaré qu’il pensait que les fans seraient satisfaits de la conclusion de l’histoire de Whittaker.

« L’histoire finale est un long métrage épique massif – c’était énorme à tourner – avec beaucoup de surprises pour les fans de tous âges. Jodie reçoit un très bon départ. Je pense que cela poussera les boutons de tout le monde. »

Whittaker a actuellement deux épisodes avant son départ. Son prochain épisode sera un spécial de Pâques intitulé « Legend of the Sea Devils » et il mettra en vedette un ennemi vu pour la première fois à l’époque du Troisième Docteur (John Pertwee). Ces reptiles bipèdes adaptés à la mer vont certainement semer le chaos chez le Docteur et ses compagnons lorsqu’ils les rencontreront dans la Chine du XIXe siècle.

Le dernier épisode de Whittaker arrivera beaucoup plus tard dans l’année lors des célébrations du centenaire de la BBC. On ne sait pas grand-chose de l’épisode, à part qu’il devrait s’agir d’un long métrage, et il mettra en vedette sa régénération dans le quatorzième docteur. Ce sera également le dernier épisode supervisé par le showrunner Chris Chibnall.





Russell T. Davies n’a toujours pas annoncé le remplacement de Whittaker





Bbc

Le nouveau showrunner de Docteur Who, Russell T. Davies, n’a pas encore annoncé qui sera le quatorzième docteur, même si une telle annonce devrait être attendue dès que le quatorzième docteur sera révélé dans le dernier épisode de Whittaker n’est pas loin. Le premier épisode complet du quatorzième docteur sera l’épisode du 60e anniversaire de Docteur Who qui sera le premier épisode supervisé par Davies. Bien que Davies n’ait pas annoncé qui sera le quatorzième docteur, des rumeurs ont circulé quant à savoir qui pourrait occuper le TARDIS ensuite. Le dernier mot officiel que nous avons entendu était que le casting commençait et était toujours en cours mais qu’aucune décision n’avait été prise.

Une rumeur intéressante qui a retenu l’attention est que l’acteur qui a joué le dixième docteur, David Tennant, viendra en fait à bord pour jouer le quatorzième docteur pour un passage d’une saison dans un nouveau personnage et ne reprendra pas son rôle de dixième docteur. . La rumeur continue qu’après cette saison, les clés du TARDIS seraient remises à un nouveau docteur. Il s’agit d’une rumeur non confirmée et, compte tenu de l’occupation de M. Tennant, il est peu probable que ce soit vrai.

Celui qui succède à Whittaker a beaucoup de travail devant lui car les cotes d’écoute ont un peu baissé pendant l’ère Chris Chibnall, et c’est l’espoir de la BBC que de remettre Russell T. Davies derrière Docteur Who contractera les cotes. Davies a un palmarès de succès avec Docteur Who. Il a déjà choisi deux excellents médecins dans Christopher Eccleston et David Tennant, donc l’espoir est qu’il sélectionnera le bon acteur.

Espérons qu’une annonce viendra bientôt concernant le quatorzième docteur et nous rencontrerons le quatorzième docteur plus tard cette année dans ce qu’on appelle maintenant un épisode de régénération épique.





