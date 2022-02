Le producteur de Doctor Strange 2 explique comment Loki a influencé le multivers de la folie

Marvel Studios n’est que patient lorsqu’il s’agit de dévoiler lentement ses plans pour le MCU. Après avoir passé une demi-décennie à taquiner la venue de Thanos, et plusieurs autres réalisant pleinement le Mad Titan et son Guerre d’infini/fin de partie histoire, ils recommencent maintenant avec le multivers et plusieurs Big Bads possibles du futur. Avec des réalités et des dimensions alternatives introduites dans le MCU via Docteur étrange en 2016, la possibilité de plusieurs chronologies parallèles a été expliquée plus en détail par le Sorcier Suprême dans Fin de partie des Vengeurs. Dès le départ, la phase 4 du MCU était destinée à explorer cela plus en profondeur et avec Loki ayant donné au multivers son premier grand coup de pouce, Doctor Strange dans le multivers de la folie le producteur Richie Palmer a récemment expliqué comment les événements de Loki impacté sur la Docteur étrange suite.

Jusqu’à présent dans la phase 4, WandaVision inclus un regard subtil sur des réalités alternatives, Loki a vu la chronologie sacrée être perturbée et le multivers prendre le relais, série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…? plongé dans le multivers et d’autres univers Marvel possibles, avant Spider-Man : Pas de retour à la maison a vu Stephen Strange altérer le multivers et permettre à des variantes d’entrer dans le MCU. D’après les bandes-annonces, nous savons déjà que Doctor Strange dans le multivers de la folie est maintenant sur le point de plonger plus profondément dans le multivers que toute autre version de Marvel, et cela promet d’être un tour de montagnes russes.

Dans le magazine D23 de Disney, via The Direct, le producteur Palmer a détaillé la façon dont Loki a introduit l’idée de variantes et d’autres chronologies en miroir, ce qui signifie que le Docteur étrange suite évite d’avoir à réexpliquer laborieusement le concept. Le film étant écrit par Loki scribe Michael Waldron, il ne semble pas y avoir de retour en arrière après cette entrée dans l’histoire continue de Marvel. Palmier a dit :





« C’était vraiment excitant. Nous avons constaté que nous n’avions pas besoin de passer beaucoup de temps à récapituler les règles ; nous pensions que le public en aurait maintenant beaucoup. Avec Michael, nous pourrions nous lancer dans la narration d’une bonne histoire dans ce qui a déjà été établi. La force de Michael réside dans le caractère. Comme vous l’avez vu dans Loki, tous les meilleurs moments impliquaient les personnages dans le contexte de ces chronologies alternatives. C’est un peu comme ça dans notre film aussi. Le scénario de Michael a apporté beaucoup de cœur aux concepts de science-fiction tels que le multivers. »

Doctor Strange dans le multivers de la folie pourrait enfin répondre à la question : qui a brisé le multivers ?





Depuis que Marvel a laissé entendre pour la première fois que le multivers jouerait un rôle dans l’avenir de la franchise, les fans ont théorisé exactement comment cela se produirait et ce que cela signifierait pour l’avenir du MCU. Tandis que Loki promis des surprises, des secrets et des indices sur le multivers, à la fin les attentes du public étaient un peu au-delà de ce qui a fini par se produire. Cependant, il semblait que Loki et sa variante Sylvie avaient ouvert le multivers et étaient seuls responsables du chaos à suivre.

Cependant, la scène post-générique de Venom : qu’il y ait carnage, qui a vu le symbiote de Tom Hardy se retrouver transporté dans le MCU, a suggéré que Loki n’était peut-être pas la cause de la perturbation du multivers. Dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, il est devenu clair que cette anomalie était causée par le sort mal lancé de Strange qui devait permettre au monde d’oublier que Peter Parker est Spider-Man. Cependant, à la fin du film, le monde était, pour la plupart, revenu à ce qu’il était au début du film, ce qui signifie qu’il n’y avait toujours aucune raison définitive pour le chaos multivers promis par Marvel.

Maintenant, il semble, encore une fois, que nous ayons un nouveau concurrent pour être la raison pour laquelle le multivers fuit dans le MCU dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais quelle en est la raison exacte ? Alors que les bandes-annonces ont jusqu’à présent suggéré que le Spider-Man : Pas de retour à la maison sort est ce qui déclenche les événements de la dernière aventure de Doctor Strange, il est plus probable qu’il y ait plus à révéler lorsque le film arrivera en mai qui répondra en fait à toutes nos questions multivers une fois pour toutes.





