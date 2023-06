Le producteur de Disney aborde les plans de redémarrage de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp reviendra-t-il?

Les dirigeants de Disney espèrent bientôt mettre les voiles avec un autre pirates des Caraïbes film, mais la première question que les fans se poseront lors de l’annonce officielle est de savoir si le capitaine Jack Sparrow apparaîtra. Comme on le sait, la relation entre Disney et Johnny Depp a été aigri après avoir été accusé d’abus par son ex-femme Amber Heard. Depp a ensuite poursuivi Heard pour diffamation, et avec un jury statuant fortement en sa faveur, l’acteur a été justifié aux yeux de la plupart. Il a remis sa carrière d’acteur sur les rails avec un rôle clé dans le film français Jeanne du Barryqui a attiré de grandes foules en tant que film d’ouverture du Festival de Cannes de cette année.





Au cours du procès en diffamation, Depp a témoigné qu’il avait été licencié par Disney de son rôle de Jack Sparrow, annulant tous les plans de faire un sixième film afin que le personnage puisse avoir un envoi approprié. L’acteur a déclaré qu’il se sentait « trahi » par le licenciement et a suggéré qu’il ne travaillerait plus jamais avec Disney sur un autre projet, même s’ils lui offraient « 300 millions de dollars et un million d’alpagas ». Donc, même si Disney offrait à Depp un nouveau contrat pour revenir en tant que Jack Sparrow dans un autre film, il y a de sérieux doutes que l’acteur assiégé accepterait.

En tout cas, le président de Walt Disney Studios Motion Picture Production Sean Bailey espère voir la franchise revenir bientôt sur l’eau. Dans une nouvelle interview accordée au New York Times, Bailey confirme que relancer le pirates des Caraïbes la franchise est une priorité chez Disney, même si rien n’a encore été officiellement éclairé en vert. Le producteur dit également qu’il y a une excellente idée d’histoire en place pour le redémarrage potentiel, convaincu que les fans apprécieront le renouveau.

« Nous pensons que nous avons une très bonne histoire passionnante qui honore les films précédents, mais qui a aussi quelque chose de nouveau à dire », a expliqué Bailey.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance que Depp revienne en tant que capitaine Jack Sparrow, Bailey a répondu par un vague « sans engagement à ce stade ».

En d’autres termes, Depp n’est pas encore engagé dans le projet prévu, et il semble que l’espoir soit de faire le film même sans l’implication de l’acteur. La réponse laisse également la porte ouverte au retour potentiel de Depp. Il se peut que la balle soit dans le camp de Depp, bien que l’on ne sache pas si quelqu’un de Disney a effectivement tendu la main à l’acteur avec une offre à ce stade.





Quel avenir pour Pirates des Caraïbes ?

Il y a également eu des pourparlers à Disney pour faire une séparation pirates des Caraïbes film qui mettrait Margot Robbie dans le rôle principal. Alors que Robbie a depuis mis en doute la réalisation de ce projet, le producteur Jerry Bruckheimer a taquiné que l’espoir était de continuer à faire ce film après sa première réalisation. Pirates des Caraïbes 6.

« Je pense que ce scénario sera présenté à un certain moment », a déclaré Bruckheimer à Collider l’année dernière. « Nous avons développé deux histoires différentes pour pirates et l’autre avance en premier, c’est donc sur quoi nous travaillons, pour essayer de faire fabriquer celui-là.