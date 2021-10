Le producteur de Black Panther 2 sait que Wakanda Forever est un défi de taille, mais il est prêt à relever le défi

Avec l’annonce récente de Disney selon laquelle de nombreux films Marvel à venir sont repoussés de plusieurs mois pour laisser aux productions suffisamment d’espace pour respirer, le producteur de l’un de ces films a fait le point sur le déroulement de leur tournage. Panthère noire : Wakanda pour toujours est l’un des films qui a été détourné au fil des mois, et avec le film toujours en tournage à Atlanta, Nate Moore a déclaré que tout se passait bien avec la production, qui devrait maintenant arriver dans les cinémas en novembre 2022.

S’exprimant à la Éternels première le lundi, Nate Moore Raconté Variété, « Nous tournons à Atlanta et ça se passe très bien. Ryan Coogler est de retour et il est fantastique et l’équipe est de retour et nous savons que nous avons de grandes chaussures à remplir et nous voulons juste un film auquel, espérons-le, les gens peuvent réagir et être divertir et obtenir une catharsis en passant du temps avec. C’est un défi de taille, mais nous voulons être à la hauteur du défi. «

"We're shooting in Atlanta and it's going really well," Marvel's Nate Moore says of #BlackPanther2. "We know we have big shoes to fill." https://t.co/F6rov2HB1g pic.twitter.com/jju59O8Y2R — Variety (@Variety) October 19, 2021

Bien sûr, le producteur ne pouvait pas passer sans être interrogé sur la façon dont le film et le casting honorent la mémoire de Chadwick Boseman. « Oui, à leur manière, de manière personnelle et privée, » répondit-il. « Mais la vérité est que le plus grand honneur est de maintenir cette histoire de Wakanda. Chad savait, je pense avant nous, à quel point cela pouvait être important pour les gens. C’est donc notre travail de garder cet esprit vivant afin que les enfants puissent continuer à trouver ce monde et se retrouvent dans ce monde. »

La mort de Chadwick Boseman en 2020 a secoué le monde du cinéma Marvel, après son apparition dans le rôle de T’Challa dans Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et bien sur Panthère noire. Alors que le plan initial de la franchise était d’avoir Boseman au premier plan, son décès signifiait qu’il devait y avoir un certain nombre d’ajustements car Kevin Feige a clairement indiqué que le personnage de Boseman ne serait pas refondu. Cela signifie que le nouveau film repose désormais sur le reste de la distribution, dont la plupart reviennent du hit de 2018.

La star Lupita Nyong’o a précédemment expliqué comment le réalisateur Ryan Coogler avait « refaçonné » la suite pour respecter l’avance tardive. Dans une interview avec Yahoo! En avril, elle a dit : « Les gens me demanderont : « Êtes-vous impatient d’y retourner ? Excitation n’est pas le mot. J’ai l’impression d’être dans un état très pensif et méditatif quand il s’agit de Panthère noire 2. Mais en même temps, nous avons un leader en Ryan, qui se sent très bien comme nous, qui ressent également la perte de manière très, très réelle. Et son idée, la façon dont il a remodelé le deuxième film est si respectueuse de la perte que nous avons tous vécue en tant que casting et en tant que monde. Il est donc spirituellement et émotionnellement correct de faire cela. Et j’espère que ce que j’attends avec impatience, c’est de se remettre ensemble et d’honorer ce qu’il a commencé avec nous et de garder sa lumière à travers cela. Parce qu’il nous a laissé beaucoup de lumière dans laquelle nous allons encore nous baigner. J’en suis sûr.

Panthère noire : Wakanda pour toujours arrivera maintenant le 11 novembre 2022, un retard dont les fans seront un peu déçus, mais Moore pense que cela donne à l’équipe « plus de temps pour bien faire les choses ». En fin de compte, c’est tout ce qui compte. Cette nouvelle provient de Comic Book Resources.

