Le producteur de Black Adam taquine plusieurs spin-offs de la Justice Society of America

Warner Bros. n’a pas caché son intention d’étendre massivement ses propriétés DC, et a déjà commencé avec le Pacificateur série étant la première d’un certain nombre de spin-offs rumeurs de James Gunn La brigade suicide. Il n’est donc pas vraiment surprenant que le producteur Hiram Garcia pense que plus d’un personnage introduit dans le film dirigé par Dwayne Johnson Adam noir auront leurs propres retombées à un moment donné à l’avenir. Les personnages ne manquent pas non plus, avec Sarah Shahi dans Isis, Noah Centineo dans Albert Rothstein, Pierce Brosnan dans Doctor Fate, Aldis Hodge dans Hawkman, Djimon Hounsou dans le sorcier et Quintessa Swindell dans Cyclone, tous potentiellement dans ligne pour une sortie en solo.

Adam noir est censé pousser la cote PG-13 à sa limite grâce à un nombre élevé de corps, et Johnson a déjà déclaré qu’il serait plus qu’heureux de ramener le personnage pour plus d’aventures, de même que toutes les retombées finiraient se diriger vers un territoire plus sombre ou rester dans l’arène sacrée PG-13? Tout en étant interviewé par Collider, Garcia a expliqué en détail l’importance de trouver la bonne maison pour toutes les retombées, suggérant que les sorties en salles pourraient ne pas convenir à tous, et que certaines pourraient être plus à l’aise en tant que contenu exclusif HBO Max.

Garcia a expliqué: « Nous n’avons jamais considéré cela comme un film unique. Je suis un nerd et un fan de bandes dessinées tellement gigantesque, et j’aime tellement cet univers, si vous pouvez dire de mon enthousiasme à parler de tous ces J’ai toujours abordé cela avec une vision de : « C’est l’histoire que nous voulons raconter, c’est là que nous aimerions que cela se passe, c’est ainsi que nous verrions plusieurs images se dérouler, y compris peut-être des retombées pour personnages individuels », mais il y a toujours eu une sorte de contour approximatif dans notre tête sur un tableau blanc imaginaire de la façon dont nous voudrions le faire. Au fur et à mesure que nous faisons cela, nous commençons à regarder cela un peu plus. Mais, encore une fois, en fin de compte, nous avons besoin que le film soit bien reçu et nous voulons que les fans l’aiment, mais il y a une vision à 100% de ce que nous aimerions faire dans un aspect d’image multiple quand il s’agit de Adam noir et la JSA. »

Il a poursuivi: « Je pense qu’en ce qui concerne l’univers DC – c’est ce qui est génial d’être chez Warner et DC – c’est que vous avez des conversations gigantesques avec tous les tentacules là-bas pour pouvoir générer du contenu et raconter ces histoires. Nous avons donc rencontré tout le monde de tous les coins de DC Universe sur la façon dont nous pouvons donner vie à certains personnages, comment nous pouvons continuer et construire les mondes sur certains de ces personnages, et il s’agit simplement de trouver la bonne maison pour cela. la table lorsque vous traitez avec des personnages de cette nature et de cette envergure et en termes de la meilleure façon de fournir plus de contenu aux fans. Cela continue donc et vous allez commencer à entendre des annonces concernant certains de ces personnages et à qui nous allons enfin pouvoir en dire un peu plus sur l’avenir. »

Bien entendu, l’avenir de toute entreprise dérivée dépendra entièrement du succès de Adam noir l’été prochain, mais avec Johnson étant très clair sur sa conviction que le film est quelque chose de spécial, il n’est pas le genre de personne à être simplement ignoré. Avec Warner Bros. voulant clairement élever leur sortie DC au niveau de Marvel Studios, Adam noirLe succès de juillet 2022 garantirait à peu près un feu vert instantané pour un certain nombre de projets connexes. Cette nouvelle nous vient de Collider.

Sujets : Adam noir