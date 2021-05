Le producteur de Black Adam taquine le costume de Dwayne Johnson

Le producteur Dany Garcia taquine des informations sur le costume encore non divulgué de Dwayne Johnson au Adam noir et comment le physique presque surhumain de la star remplit le super costume noir et jaune, sans avoir besoin de rembourrage.

Johnson a donné à ses plus de 240 millions d’abonnés Instagram un regard sur son déguisement avant d’apparaître comme l’anti-héros vêtu de noir sur une photo sombre, taquinant le nouveau costume noir et jaune fidèle à la bande dessinée qui comprend un éclair lumineux estampé sur la poitrine.

Un premier regard officiel sur le Black Adam de Johnson n’est jusqu’à présent apparu que dans l’art conceptuel publié lors de l’événement virtuel. DC FanDome l’année dernière, mais Garcia a taquiné que le costume complet de Johnson était un spectacle à voir.

«Mon mari est l’entraîneur de force et de conditionnement de DJ, et ils ont pu mettre son physique au bon endroit avec tellement de temps avant de prendre cette photo du plateau. Il n’y avait pas beaucoup de «Où sommes-nous rembourrés ou où sommes-nous? ajouter? ‘ et des choses comme ça », a déclaré Garcia à Variety. « Je l’ai vu en costume complet et laissez-moi vous dire que c’est une chose! »

Protagonisée par Dwayne Johnson comme Teth-Adam, Mélange d’Aldis comme Hawkman, Noah Centineo comme Atom Smasher, Quintessa Swindell comme Cyclone, Sarah shahi comme Adrianna Tomaz et Pierce Brosnan comme Doctor Fate, Warner Bros.et Black Adam de Films DC Il ouvre en salles le 29 juillet 2022.