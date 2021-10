Le producteur de Black Adam en révèle plus sur le Dr Fate de Pierce Brosnan

Après des mois de teasers et de publications sur Instagram par Dwayne Johnson, l’événement DC FanDome de ce mois-ci a apporté le premier aperçu officiel de son prochain Adam noir film, qui, comme l’homme nous l’a dit à plusieurs reprises, va changer la hiérarchie du DCEU. Alors que Johnson a été très vocal et visuel en ce qui concerne son propre personnage dans le film, jusqu’à ce week-end, Kent Nelson de Pierce Brosnan, alias Dr. Fate, était beaucoup plus un mystère, du moins en ce qui concerne cette itération du personnage mystique de DC. . Cependant, en plus de présenter la bobine grésillante sortie le week-end dernier, Adam noir Le producteur Hiram Garcia a également parlé à The Illuminerdi du rôle de Brosnan dans le film et de ses liens avec la Justice Society of America.

« Quand tu regardes Pierce Brosnan, qui est un OG car, pour autant que vous puissiez le décrire, il vous épate. À partir du moment où il entre en scène, sur le plateau, il élève tout simplement. Il est tellement charmant », a déclaré Garcia. « Il a une telle maîtrise de la présence à l’écran, je pense que la minute où il passe là-bas. Et le voir avec tous nos jeunes acteurs aussi, c’est tellement amusant de les voir juste traîner avec lui, apprendre à le connaître. Ils sont tous devenus des amis proches sur ce processus et étaient tellement en décalage avec les temps d’arrêt. Et vous pouviez ressentir cette énergie et cette chimie lorsqu’elles étaient à l’écran. C’était un casting de rêve. »

« Le Dr Fate est un personnage si spécial et il est, en substance, lui et Hawkman sont l’homme d’État le plus âgé dans un univers comme celui-ci », explique Garcia. « Ils existent depuis très longtemps. Ils ont tous les deux des histoires fascinantes. Pierce a pu exploiter ce poids, cet équilibre qui vient avec des millénaires de sagesse en tant que Dr Fate et ce qui vient avec ce casque. Je pense qu’il a pu exploiter cela d’une manière spéciale pour nous. Et dans le processus, vous pouviez simplement le sentir soulever le reste de la distribution. Parce que chaque fois que vous aviez James Bond entrant et maintenant il intervient, et maintenant il devient, comme vous l’avez dit, Kent Nelson, devenir Dr. Fate, c’est une chose très cool. Et la chimie qu’il a pu créer avec les acteurs était vraiment spéciale. «

Johnson a partagé le regard de quatre minutes sur Adam noir sur ses réseaux sociaux, qui comprenait le premier aperçu de la Justice Society of America – Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) et Doctor Fate (Pierce Brosnan). Le film réunit Johnson avec le réalisateur de Jungle Cruise Jaume Collett-Serra et met également en vedette Sarah Shahi dans le rôle d’Adrianna Tomaz. Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer et Bodhi Sabongui.

Mesdames et messieurs…

Profitez de votre premier regard EXCLUSIF MONDIAL⚡️ Il est impitoyable.

Il est imparable.

Il est la raison pour laquelle la hiérarchie du pouvoir dans l’UNIVERS DC est sur le point de changer. Il est #BLACKADAM L’homme en noir est arrivé…#DCFanDôme@SevenBucksProd@flynnpicturecopic.twitter.com/nv4oRmaLlq – Dwayne Johnson (@TheRock) 16 octobre 2021

Garcia a expliqué plus tôt dans l’année que Adam noir n’est pas seulement un autre super-héros qui peut faire une chose, mais possède tout un arsenal de capacités qu’il utilisera avec un effet dévastateur dans le film. « C’est un personnage avec des capacités incroyables. Il a une super vitesse, peut voler et a une force de rupture mondiale pour n’en nommer que quelques-uns », a-t-il expliqué à Collider plus tôt dans l’année. « Nous voulions nous assurer que les cinéphiles ressentent cela tout au long du film. Vous n’allez pas le voir utiliser la super vitesse une seule fois et ensuite cela s’arrête, cela fait partie de son arsenal. Il est courant de voir des capacités tomber au bord du chemin lorsqu’il traite avec des personnages comme ça, mais l’un de nos nombreux objectifs était de maintenir la continuité là-bas et de repousser la barre en termes de façon dont nous le faisons. Par exemple, la technologie que nous utilisons pour faire voler Black Adam n’a jamais été faite auparavant. C’est complètement unique Il était essentiel pour nous de nous assurer que cela se sentait spécial, authentique et réel. [Director] Jaume [Collet-Serra] a pris cela à cœur. Notre équipe d’effets spéciaux est lauréate d’un Oscar, et nous la mettons certainement au travail. »

Adam noir devrait actuellement arriver dans les salles de cinéma le 29 juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de The Illuminerdi, et le fan art ci-dessus vient de PatronLogique.

Sujets : Adam noir