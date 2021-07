Le producteur de Black Adam aborde les rumeurs de combat contre Superman

Y a-t-il une chance de voir un combat entre Black Adam et Superman? Hiram Garcia, producteur du film avec Dwayne Johnson, sait que les fans de DC Comics sont impatients de voir cette confrontation, après que Johnson a annoncé l’année dernière que « la hiérarchie du pouvoir » était sur le point de changer dans l’univers étendu de DC. .

Armé de la même magie ancienne que Shazam, un personnage joué par Zachary Levi sur grand écran, le célèbre anti-héros en costume noir serait sans aucun doute une menace majeure s’il affrontait « l’homme d’acier », une idée qui pourrait fonctionner dans une éventuelle suite de « Black Adam » ou même un nouveau film de Superman.

« C’est difficile à dire, mais je sais que ce serait incroyable si cela se produisait », a déclaré Garcia lors d’une conversation avec Collider, où il a été interrogé sur la possible rencontre entre Johnson et Henry Cavill, dont le statut actuel dans l’univers DC reste incertain.

Nous savons certainement que les fans le veulent. Tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes toujours à l’écoute des fans et que nous faisons ce que nous pouvons.

Dans une conversation en 2018 avec MTVNews, Henry Cavill a noté qu’il y aurait du travail sur la possibilité de le confronter à Black Adam sur grand écran. « Il se passe beaucoup de choses dans l’univers en ce moment avec cela », a déclaré Cavill, qui reconnaît qu’il devrait d’abord y avoir une sorte de rencontre entre Black Adam et Shazam avant que la sienne ne se produise.

« Si Black Adam contre Superman se produisait, cela aurait du sens de cette façon. Mais on ne sait jamais, peut-être qu’il y aura un film Superman et Shazam viendra vous aider. Ce serait comme voler la vedette et ce n’est pas bien. » Après la sortie de « Zack Snyder’s Justice League » et la fin de la relation entre le cinéaste et Warner Bros, il n’a pas encore été confirmé si Henry Cavill reviendra bientôt jouer Superman.