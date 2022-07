Le producteur de Better Call Saul taquine le spin-off de Lyle et loue l’acteur Harrison Smith

Arrivant à la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saulde nombreux fans ont du mal à dire au revoir à la Breaking Bad univers. Pour le moment, il n’y a pas d’émissions dérivées supplémentaires en préparation, et il est possible que la finale de la série de Saül mettra un plafond sur la franchise dans son ensemble. Cela dit, la porte est toujours ouverte pour une autre retombée pour explorer davantage ce monde, et de nombreux fans en ligne ont plaidé pour une autre série.

Des personnages comme Gus Fring (Giancarlo Esposito), Kim Wexler (Rhea Seehorn) et Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) sont apparus comme des possibilités de diriger une autre série dérivée. Mais un autre nom qui semble revenir souvent est celui de Lyle, le jeune homme qui travaille comme directeur adjoint au restaurant Los Pollos Hermanos de Fring. Joué par Harrison SmithLyle ne fait pas partie de la distribution principale des personnages, mais compte tenu de son dévouement à son travail et de sa loyauté envers Gus, il a réussi à se démarquer comme un personnage populaire auprès de nombreux fans.

Dans les coulisses, Smith est le fils de l’acteur et comédien Dave Thomas, qui était la moitié du duo comique Bob et Doug MacKenzie avec Rick Moranis. Thomas s’est récemment rendu sur Twitter pour rejoindre les fans en appelant à une série dérivée de Lyle. Le tweet a été aimé près de 20 000 fois avec de nombreux fans dans les commentaires à bord avec l’idée. Tu ferais mieux d’appeler Saul Le scénariste-réalisateur Thomas Schnauz a également pesé.

« Mon fils Harrison joue Lyle sur Tu ferais mieux d’appeler Saul« , a déclaré Thomas. « Tellement fier de lui. Lyle devrait avoir sa propre émission – il suffit de dire.' »

Schnauz a répondu: « Et nous l’avons choisi pour ce rôle en raison de sa grande audition et de son travail dans Expérience de la prison de Stanford… Je suis le plus grand fan de SCTV au monde et je ne savais pas qu’il était ton fils ! »

Les créateurs de Better Call Saul ont souvent plaisanté sur une comédie musicale de Lyle

Le concept d’une série Lyle était venu avec le Tu ferais mieux d’appeler Saul équipe également. C’est en partie dû à leur découverte que l’acteur Harrison Smith était également très talentueux en tant que chanteur. Ce peu de connaissances a abouti à une blague courante sur le plateau où les créatifs de l’émission ont parlé d’une série musicale surnommée C’est Lyle ! avec Smith interprétant des numéros musicaux en tant que directeur adjoint de Los Pollos Hermanos. Comme l’écrivain-EP Gordon Smith l’a récemment dit à THR :

« C’est Lyle ! ou juste Lyle ! était une plaisanterie de très longue durée. C’est une comédie musicale où Lyle, après la mort de Gus, se rend compte qu’il a travaillé pour un baron de la drogue pendant tout ce temps à Los Pollos Hermanos, et cela raconte la quantité de « hallucinations » qui arrivent à Lyle. À un moment donné, Vince a dit: « Et si Lyle chantait une chanson idiote en ouvrant Pollos? » Et j’ai dit: ‘Bien sûr, faisons de la comédie ici.’ Puis quand nous l’avons présenté à Harrison [Thomas]nous avons découvert qu’il est un chanteur très talentueux et formé. »

Lorsqu’il a été suggéré qu’un C’est Lyle ! scène aurait dû au moins être filmée en bonus pour la sortie Blu-ray, a ajouté Gordon Smith :

« Ouais, nous aimons Lyle, et Harrison est tellement génial. Il est tellement joueur. Il entre et il est là pour ça. Il est concentré et très drôle d’une manière qui n’en met pas trop. Et il donne juste assez à Lyle sérieux que votre cœur se brise pour lui. Nous avions donc des chiffres pour C’est Lyle ! que nous pitchions de temps en temps, puis nous chantions des chansons terribles, terribles. »

Nouveaux épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul arrivent le lundi sur AMC et AMC+.