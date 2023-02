Le producteur de baleines défend le casting de Brendan Fraser après des critiques pour "Fatphobie"

Après une longue absence de l’écran, Brendan Fraser a été critiqué pour avoir joué Charlie dans The Whale ; voici comment le producteur Jeremy Dawson a répondu.

Lors de sa première à la Mostra de Venise 2022, La baleine a reçu un grand succès critique et une ovation de six minutes après sa projection. Cependant, cela n’a pas accordé au film dramatique psychologique l’immunité contre la critique. Le casting de Brendan Fraser pour le rôle de Charlie a reçu de sévères critiques, auxquelles le producteur de film Jérémy Dawson a répondu dans une récente interview.





Le film suit le parcours d’un professeur d’université déprimé et solitaire qui souffre d’obésité morbide alors qu’il tente de renouer avec sa fille Ellie (Sadie Sink). Charlie, joué par Fraser, perd son emploi et éprouve des difficultés en raison de son physique alors qu’il lutte contre un trouble de l’alimentation et une relation troublée avec son enfant.

La critique que le film a reçue était parce que Fraser n’est pas obèse morbide dans la vraie vie et portait un body pour jouer le rôle de Charlie, et pour sa représentation des personnes touchées par l’obésité et sa promotion des stéréotypes «fatphobes». Certains critiques ont déclaré qu’au lieu d’un acteur dans un costume de graisse, ils auraient aimé voir un acteur dans le rôle qui traite de l’obésité.

Le producteur Jeremy Dawson a défendu le casting de Fraser dans une interview avec The Hollywood Reporter , arguant que le noyau du personnage était pris en considération lors du casting, plutôt que les apparences. Dawson affirme que l’objectif de l’équipe de production était de montrer quelqu’un qui n’était qu’un humain avec des luttes quotidiennes et que le public sympathiserait avec lui.

Selon Dawson, l’équipe, qui comprend lui, le réalisateur Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter (auteur du livre original La baleine), et Fraser, ont tous passé beaucoup de temps à interagir avec des personnes touchées par l’obésité, ainsi qu’avec l’Obesity Action Coalition, avec qui les cinéastes ont collaboré étroitement lors de la production du film.

Fraser a continué à défendre la décision derrière le casting de Fraser en disant que Darren considérait tout le monde et qu’il cherchait la personne la mieux adaptée pour assumer le rôle et le jouer avec respect. Il ajouta:

« Vous allez toujours avoir des réactions différentes à tout. »

Quant à la critique du stéréotype de l’obésité, Dawson commente :

« C’est un film qui se déroule avec un gars dans un appartement, ce n’est pas quelque chose qui est censé englober tous les angles potentiels des histoires. »

Il a ensuite reconnu que les gens pouvaient avoir des expériences différentes avec différents types de corps.





Le retour de carrière de Brendan Fraser

Fraser a été absent de la scène hollywoodienne pendant des années, ce qui signifie que La baleine faisait partie du début de son retour et une étape importante dans sa carrière. L’acteur accuse son isolement de l’écran d’avoir été mis sur liste noire par Phillip Berk (ancien président de la Hollywood Foreign Press Association) après que Fraser a annoncé que Berk l’avait agressé sexuellement.

Après le retrait de Berk, Fraser pourrait retourner librement à Hollywood et poursuivre sa carrière, avec des projets à venir, notamment un rôle dans Les tueurs de la fleur de lunequi sortira en mai 2023. La baleine n’est actuellement pas disponible sur les plateformes de streaming, mais il est toujours disponible dans les salles et devrait être disponible sur Blu-ray, DVD et formats numériques le 14 mars.