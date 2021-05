Le producteur d’amis dit qu’il «  n’a aucun regret  » à propos de la distribution All-White

L’un des producteurs exécutifs de Amis a déclaré qu’il « n’avait aucun regret » d’avoir embauché un casting entièrement blanc pour la sitcom très populaire.

À la suite des retrouvailles très attendues, les critiques de longue date sur le manque de diversité de la série ont refait surface, et deux des grands noms de la série ont donné séparément leur avis.

Parler au Journaliste hollywoodien, Marta Kaufmann et Kevin Bright ont évoqué la décision de choisir exclusivement des caractères blancs de la CEI.

Employer une distribution « entièrement blanche et hétéronormative » n’était pas une décision prise consciemment, mais quelque chose qu’ils ont choisi de faire en raison de la chimie évidente entre les six acteurs, selon le producteur exécutif et réalisateur Bright.

Amis réunis. Crédit: HBO

Il a déclaré: « Pour les rôles de Chandler et Phoebe, nous avons vu tout le monde et nous avons choisi ce que nous pensions avec les deux meilleurs acteurs,

«Il existe différentes priorités aujourd’hui et tant de choses ont changé.

« Il est important que les émissions d’aujourd’hui reflètent la réalité de la société,

«Mais pour notre expérience, nous trois, cela a peut-être été notre expérience lorsque nous étions jeunes et à New York.

« Nous n’avions pas l’intention d’avoir un casting entièrement blanc. Ce n’était pas le but non plus. De toute évidence, la chimie entre ces six acteurs parle d’elle-même. »

Bright a poursuivi en disant qu ‘« à part le recul’ ‘, il n’avait aucun autre regret et aurait été « fou’ ‘de ne pas avoir embauché les six acteurs qu’ils ont finalement fait.

Bien sûr, l’histoire lui a probablement donné raison sur ce front, mais – quand même – la série aurait-elle pu faire plus pour être plus inclusive, et aurait-elle toujours été aussi populaire?

Les Amis ont jeté dans la journée. Crédit: NBC

Il a ajouté: « Que puis-je dire? J’aimerais que Lisa soit noire?

« J’ai adoré ce casting. J’ai adoré la série et j’ai adoré l’expérience. Je sais que Marta a un sentiment différent à ce sujet. Je pense que cela nous affecte tous. »

Il a raison à ce sujet aussi. Marta Kaufmann a eu un autre point de vue sur la question.

Elle a dit qu’il y avait «probablement une centaine de choses» qu’elle changerait si l’occasion se présentait.

Kaufmann a déclaré: «J’en ai parlé dans le passé et j’ai des sentiments très forts au sujet de ma participation à un système, mais cela revient à ne pas savoir ce que je ne savais pas.

«Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire si je savais alors ce que je sais maintenant. À l’époque, il n’y avait pas de décision consciente,

« Nous avons vu des gens de toutes races, religions, couleurs. Ce sont les six personnes que nous avons choisies. Donc, ce n’était certainement pas conscient. »

Une chose sur laquelle ils étaient tous les deux clairs, cependant, était que la série serait radicalement modifiée si elle était faite à cette époque.

Bright a déclaré: « Nous serions tellement conscients. Cela ferait partie intégrante de la chimie et de la conversation que ces gars auraient,

« Se réunissent-ils autant qu’ils le font dans la série, ou est-ce plutôt un va-et-vient des médias sociaux?

« Tant de choses changeraient, mais pour les amener à se comporter de manière réaliste dans ce laps de temps, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient à leur sujet,

« Et leur composition raciale changerait à cause de cela. Si nous le faisions Amis aujourd’hui, non, je n’imagine pas qu’ils finiraient probablement par être un casting entièrement blanc. «

Les producteurs de Friends ont déclaré que leur décision de casting entièrement blanche n’était pas consciente. Crédit: HBO

Kaufmann a ajouté: « Vous ne pouvez pas écrire ce pilote aujourd’hui. Vous ne pouvez pas le faire. Ils seraient tous assis sur leur téléphone. »

Bright a également souligné qu’il y avait un mariage homosexuel dans la deuxième série, qui – au milieu des années 90 – représentait une grande plate-forme pour la diversité.

Il a déclaré: «Lorsque la série est martelée sur un manque de diversité, j’aime que cet épisode soit également rappelé comme faisant quelque chose que personne d’autre n’avait fait auparavant.