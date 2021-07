Le producteur confirme l’inclusion de plus de personnages LGBT + dans MCU

La phase 4 du MCU a enfin commencé grâce à des séries créées via Disney + et à la première de « Black Widow » cette semaine. Il y a quelques semaines, il y a eu une révélation intéressante sur Loki, qui est maintenant le personnage le plus en vue de la franchise qui a été confirmé comme étant canoniquement bisexuel.

Selon Victoria Alonso, productrice de Marvel Studios, ce détail important n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la question de la représentation LGBT + dans le MCU, assurant lors d’une récente conversation avec Variety : histoires que nous voulons raconter. . Nous voulons responsabiliser ceux qui le sont, nous ne changeons rien ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel et DC ne feront pas partie du Comic-Con @ Home 2021

Selon Alonso, Marvel Studios veut seulement présenter au monde qui sont ces personnages. « Il y a beaucoup de choses à venir qui, je pense, seront représentatives du monde d’aujourd’hui. Nous n’allons pas frapper le premier, le deuxième ou le troisième film, ni le premier et le deuxième programme, mais nous ferons de notre mieux pour essayer de représenter de manière cohérente », a déclaré le producteur.

Sur la révélation de Loki dans le cadre du collectif LGBT+, Alonso considère que ce n’est que le reflet de ce que le personnage a toujours été dans les comics. « Je dois être honnête avec vous, ce n’est pas une question importante. C’est ce que c’est quand ça convient au personnage. Nous n’essayons pas de le faire parce que c’est politiquement correct ou incorrect. C’est ce que c’est ».

N’oubliez pas que nous suivons nos bandes dessinées. Nous essayons de les suivre jusqu’au bout. Donc dans les comics, il est comme ça.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Loki : Magie, Destruction et Reptiles (Revue du Ch. 5)

Marvel Studios a précédemment annoncé son engagement à représenter des personnages LGBT + en annonçant que « Eternals » mettra en vedette la toute première romance de personnages du même genre à travers Brian Tyree Henry et Haaz Steiman. De plus, on s’attend à ce que Valkyrie (jouée par Tessa Thompson) à son retour dans la franchise avec « Thor : Love and Thunder », soit à la recherche d’une reine pour diriger avec son « New Asgard », adaptant fidèlement sa personnalité dans le des bandes dessinées.