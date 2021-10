Le producteur Bloodborne Masaaki Yamagiwa fait équipe avec Team Ninja

Un grand producteur de Japan Studio – qui a quitté Sony lorsque l’équipe a été dissoute plus tôt dans l’année – a rejoint le développeur de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Team Ninja. Masaaki Yamagiwa – dont les crédits incluent Bloodborne, Déraciné et Tokyo Jungle pour n’en nommer que quelques-uns – était photographié aux côtés de l’évangéliste indépendant PlayStation Shuhei Yoshida et du réalisateur de la série Nioh Fumihiko Yasuda.

Une soirée amusante avec Yasuda-san de Team Ninja et @giwamasa, qui a rejoint la Team Ninja @TeamNINJAStudio pic.twitter.com/WQTb6As0o2– Shuhei Yoshida (@yosp) 8 octobre 2021

On ne sait pas ce que le nouveau rôle de Yamagiwa au sein de Team Ninja impliquera, mais il va sans dire qu’il apporte une tonne d’expérience au groupe.