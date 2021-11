Le producteur a comparé « Black Adam » à « The Dark Knight »

Pepinieres Naudet Arbre à Papillons (Buddleia Davidii 'Black Knight') - Godet - Taille 20/40cm

Très Rustique Est Peu Exigeant Sur La Nature Du Sol, Il Préfère Une Exposition Ensoleillée. Le Buddleia Davidii Black Knight Est De Forme Arquée, Hauteur De 3 À 4 M À L'âge Adulte Et De 2 À 3 M De Circonférence. Floraison En Épis De Juillet À Octobre. Le Buddleia Se Place En Isolé, En Groupe, En Massif, En Haie. Le Bord De Mer Et La Culture En Pot Lui Conviennent Également. Caractéristique De La Plante : Conditionnement : Godethauteur Livrée : 15 À 40cmcatégorie Botanique : Arbres Et Arbustesespèce : Buddleia Davidiifamille : Loganiacéestype De Plante : Arbustesport De La Plante : Érigétype De Jardin : Balconpériode De Plantation : Toute L'année Hors Gelées Et Fortes Chaleursusage : Isolérusticité : -18°c À -23°cexposition : Soleilpersistance Du Feuillage : Caduccouleur De Floraison : Violetpériode De Floraison : Étéparfum : Prononcéarrosage : Peuvitesse De Croissance : Rapidehauteur À Maturité : 3 À 5mles Pépinières Naudet :pépiniériste Français Depuis 1876, Les Pépinières Naudet Sont Une Entreprise Familiale Bourguignonne. Pépinière Forestière Et Productrice De Jeunes Plants Depuis 6 Générations, Elles Cultivent Une Large Gamme Allant Des Jeunes Arbres Feuillus Forestiers Aux Résineux Ornementaux En Passant Par Les Fruitiers. Leurs Quatre Pépinières Implantées En France (bourgogne, Autun, Gironde Et Bouches-du-rhône) Produisent Elles-mêmes Les Plants À Partir De Graines Locales.ayant À Cœur De Préserver La Biodiversité Et Le Patrimoine Génétique National, Les Pépinières Naudet Font Preuve D’une Innovation Continuelle Pour Vous Proposer Des Plants De Grande Qualité Et Produits De Manière Éco-responsable.depuis Plusieurs Décennies, Les Pépinières Naudet Se Soucient De L’environnement Et Adoptent Des Comportements Et Des Pratiques Respectueuses De L’environnement Leur Permettant D’obtenir Des Certifications Reconnues (label Fleurs De France, Plante Bleue Et Agriculture Biologique).fleurs De France :les Produits Issus Des Pépinières Naudet Sont Labelisés Fleurs De France. Réservé Aux Horticulteurs Et Pépiniéristes Français, Ce Label Vous Garantit Des Produits De Qualité Avec Une Démarche Éco-responsable, En Accord Avec Nos Engagements.label Plante Bleue :plante Bleue Est Un Label National Vous Assurant Que Nos Pratiques De Productions Sont Respectueuses De L’environnement. De Provenance Française, Les Produits Des Pépinières Naudet Sont Éco-responsables.agriculture Biologique :pépiniéristes Soucieux De L'environnement, Nous Veillons À Limiter L'usage Des Produits Chimiques De Synthèse. Nous Possédons Aujourd'hui Toute Une Gamme D'arbres Et Arbustes Fruitiers Bio, Issus De L'agriculture Biologique. Cette Appellation Est Rendue Possible Grâce À L'organisme De Certification Écocert. - Pepinieres Naudet - Arbre À Papillons (buddleia Davidii 'black Knight') - Godet - Taille 20/40cm