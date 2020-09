Le procureur général adjoint perd son emploi après des coups de gueule sur Twitter

Nick Moutos a perdu son poste de procureur général adjoint du Texas. (Nick Moutos / Facebook)

Le procureur général adjoint du Texas, Nick Moutos, a perdu son emploi après avoir été critiqué pour des tweets passés dans lesquels il qualifiait les personnes trans d ‘«abomination» et faisait la promotion des théories du complot QAnon et Pizzagate.

Moutos est avocat et, jusqu’à cette semaine, était procureur général adjoint de la division des poursuites pénales du Texas.

Le jeudi (3 septembre) Questions médiatiques a produit un rapport détaillant les tweets racistes, transphobes, homophobes, misogynes et islamophobes de Moutos, ainsi que son soutien aux théories controversées du complot. Chaque tweet inclus dans le rapport a été publié par Mouto en 2020.

Les partisans de QAnon, parmi de nombreuses affirmations farfelues, croient que les réseaux de pédophiles adorateurs de Satan impliquant des hauts fonctionnaires s’efforcent de renverser le président Donald Trump. Ceux qui croient à la théorie du complot ont été accusés d’incitation à la violence, et le FBI l’a qualifiée de menace potentielle de terreur domestique l’année dernière.

Pizzagate est une autre théorie du complot de droite liée à la violence qui a précédé QAnon, et ses partisans pensent que les démocrates ont trafiqué des enfants dans une pizzeria à Washington, DC.

En juillet de cette année, Twitter a annoncé qu’il allait sévir contre le contenu QAnon sur la plateforme.

Moutos a répondu à l’annonce: “Q doit être sur le point de vous présenter en tant que pédophile ou trafiquant d’enfants ou peut-être impliqué avec Pizzagate?”

Il a utilisé à plusieurs reprises son compte Twitter pour désigner les femmes, y compris les représentants de la maison Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar, comme «la pute de Babylone». Lorsqu’il a tweeté aux deux femmes, il a utilisé le hashtag «pas de coups de semonce» et a suggéré qu’il était «armé et prêt».

Moutos est vicieusement islamophobe, comparer les musulmans aux nazis, et a également déclaré qu’Omar est un «terroriste djihadiste incestueux» qui appartient à Guantanamo Bay.

Il a décrit l’islam comme un «virus» qui «ne cherche qu’à acier, tuer et détruire», et a affirmé que le Royaume-Uni est «envahi par les musulmans».

L’avocat estime que les États-Unis sont au milieu d’une seconde guerre civile et a menacé Barrack Obama sur Twitter: «Je prie pour vous rencontrer sur le champ de bataille de Civil War 2.»

Moutos a également publié plusieurs tweets anti-LGBT +, y compris ceux qui qualifient les personnes trans d ‘«abominables» et «d’abomination» qui «souffrent de troubles mentaux», et déclarent que soutenir les droits des homosexuels «normalise la perversion».

C’est dans le #U.K., Ils sont envahis par les musulmans. https://t.co/YC8xesn0Ys – Nick Moutos (@votenickmoutos) 28 juillet 2020

L’opinion du tribunal est solide, mais l’abomination des femmes étant des hommes et des hommes étant des femmes est odieuse. #Jésus https://t.co/gcN7PrlaLM – Nick Moutos (@votenickmoutos) 5 mai 2020

Le procureur général adjoint du Texas, Nick Moutos, a perdu son emploi à la suite de la réaction contre ses propos.

Initialement, lorsqu’il a été contacté à propos de Nick Moutos et de ses commentaires sur Twitter, un porte-parole du bureau du procureur général du Texas a déclaré Questions médiatiques: «Merci d’avoir porté ceci à notre attention.

«Nous examinons la question et nous y répondrons le cas échéant.»

Mais maintenant, selon le Chronique de Houston, un porte-parole du bureau a déclaré qu’il n’y travaillait plus, sans préciser pourquoi.

Moutos, cependant, a écrit sur Twitter: «S’exprimant contre la plandémie du virus chinois [sic] Les démocrates et les démocrates qui l’utilisent pour voler Élection 2020 mettent les gens en colère.

«Les histoires me claquant, moi et les autres… ont suffi à me coûter mon travail.»

Vendredi 4 septembre, face à la réaction contre ses commentaires anti-LGBT +, Moutos a écrit sur Twitter: «Comment est-il “ sectaire ” de dire ça LGBTQ est un abomination? »