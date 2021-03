Le prochain vaisseau spatial russe Soyouz à destination de la station spatiale porte le nom du premier cosmonaute

Le prochain équipage à se lancer dans l’espace volera à bord d’un véhicule nommé en l’honneur de la première personne à le faire, a annoncé l’agence spatiale russe.

Les cosmonautes de Roscosmos Oleg Novitsky et Piotr Dubrovnik, ainsi que l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei, doivent décoller vers la Station spatiale internationale à bord du vaisseau spatial russe Soyouz MS-18, qui a été nommé le «Yu.A. Gagarine».

<< Selon la tradition établie, la mission spatiale la plus proche [the launch] la date du premier cosmonaute du monde est dédiée à Youri Alekseyevich Gagarine, dont le nom orne déjà l'isolation thermique à l'extérieur du module orbital du navire », a déclaré Roscosmos sur son site internet .

Le logo de Roscosmos pour 60 ans de vols spatiaux humains représente Youri Gagarine et reproduit sa signature. (Crédit d’image: Roscosmos)

Lancé le 12 avril 1961, Yuri Gagarine est en orbite autour de la Terre une fois à bord de sa capsule Vostok. La mission historique n’a duré qu’une heure et 48 minutes.

Novitsky, Doubrov et Vande Hei doivent décoller à bord du Yu.A Gagarine le 9 avril, trois jours seulement avant le 60e anniversaire du vol spatial habité. Leur lancement les amènera à la station spatiale pour devenir membres de l’équipage de l’Expédition 65, poursuivant plus de 20 ans d’opérations humaines continues sur le laboratoire en orbite.

« Ce premier vol était une personne, pas pour très longtemps et c’était un effort dont un pays pouvait être très fier. Maintenant, nos vols spatiaux restent en orbite depuis près d’un an et nous le faisons dans le cadre d’un effort international. », A déclaré Vande Hei à collectSPACE lors d’une conférence de presse le 15 mars.« J’en suis très fier. Je pense que c’est un très bon signe pour l’humanité que nous ayons progressé de faire les choses en tant que pays uniques à être de plus en plus coopératifs. . «

Le vaisseau spatial russe Soyouz MS-18, vu ici en train de subir des tests de panneaux solaires avant le vol, a été nommé « Yu.A. Gagarin » en l’honneur du premier cosmonaute à être lancé il y a 60 ans en avril. (Crédit d’image: RSC Energia)

En plus de nommer le vaisseau spatial Soyouz MS-18, Roscosmos marquera également l’anniversaire en décorer le carénage de la fusée entourant la capsule avec son logo pour le jalon des 60 ans. L’art bleu et blanc représente Gagarine dans sa combinaison spatiale avec sa signature. L’emblème se lit comme suit: «60e anniversaire du premier vol humain dans l’espace, 1961-2021».

Ce sera la deuxième fois qu’une fusée russe sera décorée pour le 60e anniversaire de la mission de Gagarine. le Booster Soyouz 2a.1 qui a lancé avec 38 satellites commerciaux lundi (22 mars) a été peint en blanc comme un clin d’œil au gel qui s’est formé à l’extérieur de la fusée Vostok qui a placé Gagarine en orbite.

L’équipage précédent à se lancer à bord d’un navire nommé «Gagarine» a décollé le 5 avril 2011, juste une semaine avant le 50e anniversaire de la mission Vostok 1. Les cosmonautes de Roscosmos Aleksandr Samokutyayev et Andrei Borisenko ont volé avec l’astronaute de la NASA Ron Garan à bord du Soyouz TMA-21 jusqu’à la Station spatiale internationale pour rejoindre l’équipage de l’Expédition 27.