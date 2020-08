Le prochain titre de la saga The Legend of Heroes présentera des éléments de combat à action directe

Il y aura des endroits non vus dans la saga et un casting de personnages complètement différents des versements précédents

The Legend of Heroes: Trails of the Beginning ou comme il est intitulé au Japon, Hajimari no Kiseki, vient de faire ses débuts dans son pays natal comme la fermeture de nombreuses parcelles existantes de la saga Les sentiers, mais comme déjà dit précédemment, il y aura de nouvelles tranches qui explorent de nouveaux chemins et histoires. La légende des héros reçoit une attention médiatique sans précédent pour la saga de Falcom qui fait sa renommée depuis de nombreuses années avec des propositions de RPG traditionnels de haute qualité qui sont progressivement de plus en plus connues en Occident. Maintenant, il semble que l’entreprise se prépare à présenter de nouvelles aventures.

Le président de Falcom, Toshihiro kondo, a relancé les réseaux grâce à de nouvelles déclarations sur l’avenir de la saga, tout cela reflété dans le dernier numéro du magazine Famitsu hebdomadaire. Voilà comment nous le voyons à travers Gematsu, où toutes les données partagées de cette nouvelle livraison tant attendue ont été compilées qui comme une grande incitation, a déjà confirmé un grand changement dans son système de combat, qui aura des éléments d’action, faisant un bond par rapport au combat au tour par tour qu’il a utilisé tout au long de la franchise. Il a été dit que vous n’auriez pas de barres de chargement et que votre système sera quelque chose de complètement nouveau. Il a également veillé à ce que ce ne sera pas une suite directe de Hajimari no Kiseki, que ce sera la conclusion indépendante.

La distribution des personnages sera également très différente. Les personnages importants qui sont apparus jusqu’à présent sont présents, mais les personnages qui jouent dans l’histoire sont nouveaux. Et il y a des signes que nous pouvons trouver dans le dernier opus.

