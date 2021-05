Le prochain spin-off de Game of Thrones obtient un écrivain

L’un des nombreux Jeu des trônes prequels dans les œuvres de HBO a permis à un écrivain de raconter l’histoire de la légendaire princesse Nymeria.

Le monde de Westeros continue de s’étendre. En mars dernier, il a été révélé que HBO développait un trio de spin-offs dans le Jeu des trônes monde. Ceci s’ajoute à la Maison du dragon déjà en cours de tournage et à la série animée révélée plus tôt cette année. Les projets, qui se dérouleraient tous à différents moments de l’histoire de la série, sont provisoirement appelés: Serpent de mer, Bas de puce, et 10000 navires.

Aujourd’hui, Deadline rapporte que 10000 navires a placé Amanda Segel en tant que scénariste principal. L’émission se concentrera sur le voyage de la princesse Nymeria (dont Arya l’a nommée Direwolf) et se déroulerait environ 1000 ans avant l’histoire principale de A Song of Ice and Fire.

Segel a travaillé sur Helstrom, Personne d’intérêt, et La bonne femme Juste pour en nommer quelques-uns. Ce projet est encore tôt, mais il est bon de savoir que les choses avancent encore!