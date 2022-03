Le prochain smartphone realme copiera l’une des meilleures fonctionnalités de OnePlus

in

Le commutateur « Alert Slider » est l’une des caractéristiques distinctives des smartphones OnePlus depuis des années. Mais, très bientôt, on le verra dans les terminaux d’une autre marque.

Petit à petit, le les différences entre les produits des différentes marques qui composent le conglomérat BBK Electronics –OPPO, OnePlus, realme et vivo– se dissipentet les similitudes entre eux sont plus que raisonnables, tant au niveau logiciel que matériel.

Et il ne semble pas que cela va changer de si tôt. Une fuite du portail indien MySmartPrice s’assure que realme prévoit de lancer un nouveau smartphone au mois d’avril, qui adoptera l’une des caractéristiques distinctives des smartphones OnePlus: le commutateur Alert Slider.

Ce commutateur a d’abord été inclus dans le Un plus 2et est depuis devenu une caractéristique unique des smartphones haut de gamme de l’entreprise, pour son côté pratique permettant basculer entre les différents modes d’alerte : silencieux, sonore ou vibration rapidement et sans avoir à allumer le mobile.

realme se prépare à lancer un smartphone avec Alert Slider

Pas évident de quel smartphone s’agit-ilmais les informations partagées suggèrent que ce sera un appareil de milieu de gamme qui incorporera le curseur d’alerte. Son lancement est prévu pour avril, et on ne sait pas quelles seront les caractéristiques dudit produit.

Il est possible que nous parlions d’une nouvelle version du famille realme 9qui vient compléter les realme 9i, realme 9 Pro et realme 9 Pro+.

Cependant, la marque elle-même a également confirmé l’arrivée prochaine du realme GT Neo3le premier appareil à intégrer sa nouvelle technologie de charge ultra-rapide de 150 W. Étant donné que la série « Neo » est généralement celle dans laquelle realme teste habituellement ses dernières innovations, il n’est pas déraisonnable de penser que la nouvelle génération pourrait être la première à ajouter cette nouvelle fonctionnalité.

