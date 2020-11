Le prochain rover Mars de la NASA atterrira dans moins de 100 jours

La nouvelle voiture Mars de la NASA atterrira sur la planète rouge dans moins de 100 jours.

La chasse à la vie Rover Persévérance Mars 2020 , qui a été lancé le 30 juillet, devrait atterrir dans le cratère Jezero de 45 kilomètres de large dans l’après-midi du 18 février 2021, à seulement 97 jours de vendredi (13 novembre).

Le tronçon à domicile sera occupé pour les manutentionnaires du robot de la taille d’une voiture.

«Alors que nous appelons le voyage de six mois et demi de la Terre à Mars, je vous assure qu’il n’y a pas beaucoup de croquet à le pont du lido , « chef de projet de mission John McNamee, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, dit dans un communiqué .

« Entre la vérification du vaisseau spatial et la planification et la simulation de nos opérations d’atterrissage et de surface, toute l’équipe est à l’heure, travaillant à notre exploration du cratère de Jezero », a déclaré McNamee.

La persévérance – la pièce maîtresse de la mission Mars 2020 de 2,7 milliards de dollars de la NASA – utilisera la stratégie d’atterrissage mise au point par son prédécesseur, le Rover de curiosité : Une grue céleste propulsée par une fusée abaissera la Persévérance au sol de Jezero sur des câbles, puis s’envolera pour atterrir à une distance de sécurité.

Perseverance utilisera sa suite d’instruments avancés pour rechercher des signes de la vie antique sur Mars à Jezero, qui abritait un lac et un delta de rivière il y a des milliards d’années. Le rover collectera et mettra également en cache des échantillons pour un futur retour sur Terre et démontrer des technologies qui pourraient faciliter l’exploration future de la planète rouge.

Par exemple, l’un des instruments de Perseverance, appelé MOXIE (abréviation de «Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment»), générera de l’oxygène à partir de la mince atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone. Une version à plus grande échelle de MOXIE pourrait aidez l’humanité à prendre pied sur la planète rouge , Ont déclaré des responsables de la NASA. (L’agence prévoit de lancer ses premières missions sur Mars avec équipage dans les années 2030.)

Et un minuscule hélicoptère nommé Ingenuity vole vers Mars sur le ventre de Persévérance. Une fois que le rover a atterri et a trouvé un bon endroit pour que l’hélicoptère effectue des vols d’essai, Ingenuity se détachera et fera quelques courtes incursions dans le ciel martien – les tout premiers vols d’un giravion sur un monde au-delà de la Terre. Si Ingenuity réussit, les futures missions sur Mars pourraient utiliser des hélicoptères pour collecter des données dans des endroits difficiles à atteindre et servir de repérage pour les rovers, Les membres de l’équipe d’ingéniosité ont dit .

Deux autres missions sur Mars devraient également arriver sur la planète rouge en février 2021 – Espérer , un orbiteur d’étude météorologique exploité par l’Agence spatiale des Émirats arabes unis, et Mission Tianwen-1 de la Chine . Tianwen-1 se compose d’un orbiteur et d’un duo atterrisseur-rover; l’engin de surface devrait atterrir quelques mois après la mise en orbite de la mission autour de Mars.