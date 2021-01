Le prochain redémarrage de Mortal Kombat a de nouvelles captures d’écran, ainsi que des détails sur l’histoire

Les jeux Mortal Kombat ont été absolument superbes ces dernières années. Cette franchise de combat d’arcade a toujours été excellente grâce au travail incroyable du développeur Studios NetherRealm, mais ils ont vraiment atteint leur objectif dans la construction de personnages et la narration.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des films. Il y a eu un total de 2 films sous licence officielle illustrant cette série de combats graphiques. Ils ont leurs moments amusants, mais vous laissent certainement en vouloir plus par rapport aux normes cinématographiques d’aujourd’hui.

C’est pourquoi la base de fans était ravie d’entendre parler d’un redémarrage, réalisé par Simon McQuoid. Le film devrait sortir en salles et sur HBO Max le 16 avril 2021, un peu comme Wonder Woman 1984. C’est une option assez cool pour les cinéphiles et Combat mortel fans tandis que COVID-19 a toujours un impact énorme sur le monde.

Ce redémarrage peut-il faire la franchise emblématique du jeu vidéo? Cela reste à voir, mais il y a là des signes de potentiel. Vous avez un casting de personnages assez stellaires, dont Lewis Tan dans Cole Young, Jessica McNamee dans Sonya Blade et Hiroyuki Sanada dans Scorpion.

Les nouvelles sur le film ont été assez rares depuis la première taquinerie, mais récemment, quelques captures d’écran ont été révélées. Vous avez Liu Kang, Kung Lao, Sonya Blade, Jax Briggs et Sub Zero joués par Joe Taslim.

Dans l’ensemble, les costumes ont l’air assez décents. Briggs et Sub Zero sont les véritables vedettes. Vous voyez les bras métalliques de Briggs en pleine force et les pouvoirs de glace élémentaires de Sub Zero sortir de sa main. Les effets sont plutôt bons dans l’ensemble, même si les boules de feu de Liu Kang pourraient certainement nécessiter du travail. Ils ont trop une sensation CGI et cela vous fait sortir de la capture d’écran. Pourtant, au moins, nous avons quelque chose à faire.

Nous avons également un peu plus d’informations sur l’histoire. Le redémarrage sera centré sur un artiste martial mixte du nom de Cole Young. Il a apparemment une lignée cachée qui le lie au tournoi d’arts martiaux inter-dimensionnel connu sous le nom de Mortal Kombat.

Il partira en quête pour en savoir plus sur son passé ancien avec l’aide de Raiden et d’autres héros. Shang Tsung – sans surprise – semble être le méchant principal tout comme il l’était dans l’original Combat mortel qui a fait ses débuts en 1995.

Il est un peu trop tôt pour dire comment ce redémarrage se déroulera, mais beaucoup ont bon espoir après avoir vu ces récentes captures d’écran. Espérons que bien avant avril, nous aurons une bande-annonce officielle pour nous donner un meilleur aperçu de ce qui nous attend.